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Çukurca Devlet Hastanesi için MR ve tomografi cihazı talebi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaşayan vatandaşlar, devlet hastanesi için MR ve tomografi cihazı talebinde bulundu.
07 Aralık 2018 22:16
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Çukurca Devlet Hastanesi için MR ve tomografi cihazı talebi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaşayan vatandaşlar, devlet hastanesi için MR ve tomografi cihazı talebinde bulundu.

Sosyal paylaşım sitelerinde temennilerini dile getiren vatandaşlar, Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Çukurca Devlet Hastanesine MR ve tomografi cihazı istedi. Hakkari'yi her platformda tanıtan ve birçok sanatçının menajerliğini yapan İsmail Akar, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarında Çukurca ve bağlı köylerine hizmet veren devlet hastanesine MR ve tomografi cihazı kazandırılması konusunda yetkililere çağrıda bulundu. Çukurca'dan Hakkari Devlet Hastanesine gelen hastalara MR ve tomografi için aylar sonrasına randevu verildiğini ve maddi durumu kötü olan ailelerin konaklama sıkıntısı çektiğini dile getiren Akar, cihazların alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

Konuyla ilgili AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç'le görüştüğünü de dile getiren Akar, cihazların ilçeye kazandırılması için elinden geleni yapacağının sözünü verdiğini kaydetti.

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise Çukurca Devlet Hastanesinin E rolünden C'ye getirildiğini belirtti. Yetkililer, "Vatandaşlarımız her platformda haklı taleplerini dile getirebilir. Çukurca Devlet Hastanesinde uzman hekimler, ameliyathane, yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır. Geriye kalan eksiklikler ise hızlı bir şekilde tamamlanmaktadır. MR ve tomografi cihazları içinde çalışmalarımız devam ediyor" dediler.
İhlas Haber Ajansı
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