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Milas-Bodrum havalimanına uçuşlar iptal edildi
Milas-Bodrum Havalimanı'nda pist ışıklandırma sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle uçuşlar iptal edildi.
Akşam saatlerinde meydana gelen arızanın ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Milas-Bodrum Havalimanı Başmüdürlüğü tarafından iki ekiple çalışma başlatıldı.
Milas Kaymakamı Eren Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havalimanındaki uçakların kullandığı alandaki ışıklandırmaların bazılarında elektrik arızası nedeniyle çalışma başlatıldığını, alanda iki ekibin çalışma yürüttüğünü söyledi.
Arslan, "Teknik ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Pistteki güvenlik nedeniyle uçuşlar iptal edildi. Akşam geliş ve gidiş uçuşları iptal edildi." dedi.
Arslan, havacılık kuralları gereği uçuşların dört saat öncesinden iptal edilmesi gerektiğini, bu nedenle gece uçuşlarının yapılamayacağını ifade etti.
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