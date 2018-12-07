1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Zonguldak merkezli 6 ilde FETÖ Operasyonu: 4 tutuklama

Operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı
07 Aralık 2018 22:45
Yazdır
Zonguldak merkezli 6 ilde FETÖ Operasyonu: 4 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 4 Aralık'ta "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen 6 muvazzaf asker ve KHK ile ihraç edilen 2 askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak, İstanbul, Kocaeli, Edirne, Yozgat ve Siirt'te eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,941 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
KKK darbe girişimi davasında tahliye taleplerine ret
07 Aralık 2018 23:29		 Darbeci 2 tuğgeneral hakkında FETÖ itirafı
07 Aralık 2018 23:07
Hava Kuvvetlerindeki 'ankesör' soruşturmasında 22 tutuklama
07 Aralık 2018 23:04		 Elazığ'da FETÖ operasyonu: 4 tutuklama
07 Aralık 2018 21:33
Son bir haftada 32 terörist etkisiz hale getirildi
07 Aralık 2018 19:24		 Avukata FETÖ'den hapis
07 Aralık 2018 19:04
Adil Öksüz'den sonraki 'imam' Kemal Batmaz
07 Aralık 2018 18:30		 Eski gelir uzmanına FETÖ'den hapis
07 Aralık 2018 17:24
PKK'nın üst düzey yöneticilerine kırmızı bülten
07 Aralık 2018 17:08		 FETÖ'den aranan emniyet eski müdürü sahte kimlikle yakalandı
07 Aralık 2018 17:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
8 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik
Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik
Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik
Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
07.12.2018 anadolu efes vs real madrid maçı 1
zorunda mıyım 2
a101 2
zeki müren 2
sözlük ahalisinin kayıplara karışması 2
Lojmanı Beğenmeyen Müsteşar 10
gel hadi gel 4
mutluluk veren kokular 1
henry onyekuru 5
mahzuni şerif 1
SON İLANLAR
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam