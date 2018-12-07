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Düzce üniversitesinden öğrencilere bilinçli tercih rehberliği
Düzce Üniversitesi, Unilook Türkiye tarafından Bolu'da düzenlenen "Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri" etkinliğine katılarak öğrencilerle buluştu.
Düzce Üniversitesi, Unilook Türkiye tarafından Bolu'da düzenlenen "Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri" etkinliğine katılarak öğrencilerle buluştu.
Bolu'da gerçekleşen tanıtım organizasyonuna, vakıf ve devlet üniversiteleri ile özel üniversiteler katıldı. Düzce Üniversitesi de açtığı tanıtım standı ile etkinliğe katılan rehber öğretmen, öğrenciler ve ailelerine bilgilendirmede bulundu. Düzce Üniversitesi'nin Fakülteleri, Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları, lisans ve ön lisans programları hakkında detaylı bilgiler aktaran tanıtım görevlileri, kampüs ve şehir yaşamı, öğrencilere sunulan sosyal, kültürel, bilimsel, mesleki ve ekonomik imkanlar konusunda da öğrencilere yol gösterici açıklamalarda bulundu. Düzce Üniversitesi, öğrencilere bilinçli tercih ve üniversite seçiminde rehberlik etmeye devam ediyor.
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