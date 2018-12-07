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'Hiçbir ayrılıkçıyla aynı çizgide olmadık, olmayacağız'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu parti, Mustafa Kemal'in kurmuş olduğu, savaş meydanlarında emperyalizme kafa tutan ve bugüne kadar bu ülkeyi bölmek isteyen her türlü emperyalist politikalara karşı duran, emperyalistlerin her türlü girişimine karşı duran bir partidir." dedi.
07 Aralık 2018 22:54
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'Hiçbir ayrılıkçıyla aynı çizgide olmadık, olmayacağız'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu parti, Mustafa Kemal'in kurmuş olduğu, savaş meydanlarında emperyalizme kafa tutan ve bugüne kadar bu ülkeyi bölmek isteyen her türlü emperyalist politikalara karşı duran, emperyalistlerin her türlü girişimine karşı duran bir partidir." dedi.

Kentte, partisince düzenlenen toplantıya katılan Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği Almanya seyahatiyle ilgili eleştirilere maruz kaldıklarını anlattı.

Ziyarette Alman parlamentosundaki Türk ve Alman parlamenterlerle görüştüklerini dile getiren Öztrak, "Bu grup içinde her partiden, Almanya'nın sadece seçilmiş milletvekilleri vardır." dedi.

"Bizim abdestimizden şüphemiz yoktur." diyen Öztrak, şunları kaydetti:

"Bu parti, Mustafa Kemal'in kurmuş olduğu, savaş meydanlarında emperyalizme kafa tutan ve bugüne kadar bu ülkeyi bölmek isteyen her türlü emperyalist politikalara karşı duran, emperyalistlerin her türlü girişimine karşı duran bir partidir. Biz onların söylediklerini dinleriz, bunların içerisinde yanlışlar varsa eleştirileri yaparız. Ama bizim kırmızı çizgilerimiz bellidir. Biz hiçbir ayrılıkçı ile dini, etnik herhangi bir ayrım yapan hiç kimseyle aynı çizgide olmadık, olmayacağız. Biz bu ülkenin bütünlüğünden yanayız. Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, kuruluşun ve kurtuluşun partisidir."
Anadolu Ajansı
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