|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Bakan Soylu'dan Orgeneral Çetin'e başsağlığı mesajı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, annesi vefat eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'e başsağlığı diledi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, annesi vefat eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'e başsağlığı diledi.
Soylu, Twitter hesabından, "Orgeneral Arif Çetin'in, vefat eden kıymetli anneleri Fikriye Çetin Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz." paylaşımında bulundu.
Fikriye Çetin'in cenazesinin yarın Kalecik Saray Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.
Bu haber 2,913 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI