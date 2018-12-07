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Darbeci 2 tuğgeneral hakkında FETÖ itirafı

Akıncı Üssü darbe davasının tanıklarından eski kurmay albay Emin Mert, darbe girişiminde Akıncı Üssü komutanı olan Hakan Evrim ile F-16'lara havada yakıt ikmali yaptıran eski tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın, FETÖ yapılanmasında yer aldığını düşündüğünü belirtti
07 Aralık 2018 23:07
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Darbeci 2 tuğgeneral hakkında FETÖ itirafı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık sıfatıyla ifade veren eski kurmay albay Emin Mert, 1985'te gittiği dershanede FETÖ yapılanmasıyla tanıştığını, Hava Harp Okulu'nda eğitim gördüğü süre içinde de örgütle bağının devam ettiğini dile getirdi.

Dini hassasiyetleri nedeniyle cemaat olarak bildiği örgüt yapılanmasına dahil olduğunu, Silahlı Kuvvetler içindeki dini duyguları ağır basan insanlarla yakınlaştıklarını ifade eden Mert, FETÖ ile iltisaklı olabileceğini düşündüğü kişilerin isimlerini kendi yargılandığı davada verdiğini belirtti.

Mert, bu kişiler arasında, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nün komutanı olan eski tuğgeneral Hakan Evrim ile darbeye katılan F-16'lara havada yakıt ikmali yaptıran Adana İncirlik'teki 10. Tanker Üs komutanı eski tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın yer aldığını kaydetti.

- Adil Öksüz'ü görmüş

Mert, geçmişte davanın firari sanıklarından Adil Öksüz'ü de örgüt toplantılarında gördüğünü belirterek, "Adil Öksüz'ün askeri bir ortam içinde bulunmasını zaten anormal bir durum olarak yorumluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Darbe teşebbüsünün yaşandığı 15 Temmuz günü geçirdiği mide rahatsızlığı nedeniyle evinde bulunduğunu söyleyen Mert, kendisini arayan bir astsubayın karargaha saldırı olabileceğini söylemesi üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığına döndüğünü ifade etti.

Karargahta, darbe girişimi olduğunu anladığını ve karşılaştığı emekli Tümgeneral Cevat Yazgılı'nın, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın güvenliğin sağlanması yönündeki emrini ilettiğini belirten Mert, kendisini arayan astsubayın yanına giderek, burada beklediğini ileri sürdü.

Eski kurmay albay Mert, darbe girişiminin bastırılmasının ardından bildiklerini emekli Orgeneral Ünal'a ilettiğini söyledi.

Davanın görülmesine gelecek hafta devam edilecek.
Anadolu Ajansı
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