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AK Parti Adana İl Başkanı istifa etti
AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni istifasını sunarak yönetim kurulu üyeleri ve personel ile vedalaştı.
AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni istifasını sunarak yönetim kurulu üyeleri ve personel ile vedalaştı.
AK Parti Adana İl Yönetim Kurulu toplantısında İl Başkanı Fikret Yeni istifasını sundu. Ardından Yeni, Yönetim kurulu üyeleri ve personelle vedalaştı.
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