1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti Adana İl Başkanı istifa etti

AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni istifasını sunarak yönetim kurulu üyeleri ve personel ile vedalaştı.
07 Aralık 2018 23:10
Yazdır
AK Parti Adana İl Başkanı istifa etti

AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni istifasını sunarak yönetim kurulu üyeleri ve personel ile vedalaştı.

AK Parti Adana İl Yönetim Kurulu toplantısında İl Başkanı Fikret Yeni istifasını sundu. Ardından Yeni, Yönetim kurulu üyeleri ve personelle vedalaştı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 19,148 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik
08 Aralık 2018 00:16		 Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik
08 Aralık 2018 00:15
Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik
08 Aralık 2018 00:13		 Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik
08 Aralık 2018 00:12
8 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
08 Aralık 2018 00:01		 'Biz oyun bozmayı 15 Temmuz'da bitirdik'
07 Aralık 2018 23:09
'Hiçbir ayrılıkçıyla aynı çizgide olmadık, olmayacağız'
07 Aralık 2018 22:54		 Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi
07 Aralık 2018 22:04
MHP, Alim Işık ve 3 ilçenin belediye başkan adayını tanıttı
07 Aralık 2018 22:02		 Kılıçdaroğlu, UBP Genel Başkanı Tatar'ı ziyaret etti
07 Aralık 2018 21:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
8 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik
Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik
Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik
Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
07.12.2018 anadolu efes vs real madrid maçı 1
zorunda mıyım 2
a101 2
zeki müren 2
sözlük ahalisinin kayıplara karışması 2
Lojmanı Beğenmeyen Müsteşar 10
gel hadi gel 4
mutluluk veren kokular 1
henry onyekuru 5
mahzuni şerif 1
SON İLANLAR
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam