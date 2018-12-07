|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
İzmir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Bergama ilçesindeki kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi, otomobil sürücüsü tutuklandı
İzmir'in Bergama ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
İslamsaray Mahallesi Kınık Caddesi üzerindeki tali yoldan ana yola çıkan Hüseyin Yılmaz Korkmaz (54) idaresindeki plakasız motosiklet, Mehmet Emin A. (33) idaresindeki 35 H 5666 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekiler kazayı 112 Acil Sağlık ekipleri ve polise bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, çarpmanın etkisiyle savrulan Korkmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Emin A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bu haber 1,023 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI