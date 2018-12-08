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Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik
Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
DOĞAL GAZ PİYASASI SERTİFİKA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Geçici Madde 3 - Yetki belgesi ile ilgili uygulama 1/1/2024 tarihi itibarıyla başlar."
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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