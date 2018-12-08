Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik

BASIN İLAN KURUMU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 12/12/1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 47 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bir ya da birden fazla şubenin faaliyetleri, Kurumun bir başka şubesi tarafından yürütülebilir. Görevlerini bu usulde ifa edecek şubeler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.