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Kütahya'da otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Kütahya'da bir otomobilin kamyona çarpması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Kütahya'da bir otomobilin kamyona çarpması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Fidan yönetimindeki 41 LF 450 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 15. kilometresinde aynı yönde giden Polat Yetişen'in kullandığı 43 FR 222 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada, otomobilin ön sağ koltuğunda oturan Turan Fidan (60) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Otomobilde sıkışan sürücü ile Fatma Fidan, olay yerine kısa sürede ulaşan AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarılarak 112 acil servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu bir süre trafiğe kapalı kaldı.
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