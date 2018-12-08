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Facebook'a 10 milyon avro para cezası
Rekabet Kurulu, kullanıcıların kişisel bilgilerini ticari amaçla yasa dışı kullandığı gerekçesiyle Facebook'a 10 milyon avro para cezası verdi.
İtalya Rekabet Kurulu, ABD'li sosyal paylaşım sitesi Facebook'a 10 milyon avro para cezası verdi.
Rekabet Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, kullanıcıların kişisel bilgilerini ticari amaçla yasa dışı kullandığı gerekçesiyle Facebook'a 10 milyon avro para cezası verildiği belirtildi. Facebook'un tüketici yasasının 21. ve 22. maddelerini ihlal ettiği, kullanıcıları hemen haberdar etmeden ticari amaçlı kullandığı bildirildi.
Rekabet Kurulunun Facebook'un kullanıcılarının bilgilerine karşı dışarından siber bir saldırı olduğunda otomatik uyarı sisteminin bulunmadığını da ortaya çıkardığı kaydedildi.
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