Takla attı, metrelerce sürüklendi! İçindeki iki kişi...

Edinilen bilgiye göre, kaza 23.15 sıralarında Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Manisa'dan İzmir istikametine doğru seyir halinde olan C.Ç. yönetimindeki 45 C 4051 plakalı otomobil, Mimar Sinan Bulvarı Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı üzerindeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücü C.Ç. ile yanındaki D.L., yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'ndan İzmir yönüne akan trafik alternatif yollardan verildi. Olay yerine gelen kurtarma aracının otomobili çekmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.