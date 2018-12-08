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Van'daki terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
Van'ın Tuşba ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Van'ın Tuşba ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, il genelinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Seyrantepe Mahallesi Düzyol Caddesi'nde bulunan bir binada arama yaptı.
Aramada keskin nişancı tüfeği, 5 şarjör ve silaha ait 600 fişek, 6 kalaşnikof silaha ait şarjör ve 596 fişek, kütüklük, hücum yeleği ile askeri giyim malzemeleri ele geçirildi.
Açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
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