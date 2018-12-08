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Vali yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti

Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender, Amasra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi
08 Aralık 2018 05:37
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Vali yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Amasra'dan Bartın istikametine seyreden Erkan Kalender yönetimindeki 74 DA 402 plakalı otomobil, Amasra tüneli Bartın çıkışında kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kalender, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalender, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı
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