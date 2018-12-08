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'Ev alma' sözüne vatandaşlık verilecek

T.C. kimliği almak isteyen yabancıların 1 milyon dolarlık ev yatırımı yapma şartı 250 bin dolara düşürülmüştü. 'İndirimli vatandaşlık' adımından üç ay sonra yeni düzenleme devreye girdi. Bundan sonra Türk vatandaşlığı için yalnızca 'Ev alacağım' vaadi yeterli olacak
08 Aralık 2018 07:10
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'Ev alma' sözüne vatandaşlık verilecek

Yabancıların Türk vatandaşlığına geçişi için 1 milyon dolarlık taşınmaz sahibi olması gerekiyordu. Bu rakam ekim ayı ortalarında 250 bin dolara düşürüldü. Şimdi de T.C. vatandaşlığı yönetmeliğinde yeniden değişikliğe gidildi. 250 bin doları peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden alınan sözleşmeyle yabancıya vatandaşlık verilecek.

Türkiye yabancıya konut satışında rekorlar kırmaya devam ediyor. Sektörün yapmış olduğu kampanyalar ve döviz kurlarının etkisiyle yabancılar konut yatırımlarını artırırken, ekim ayında satılan konut sayısı 2017'nin aynı ayına göre yüzde 134.4 artışla 6 bin 276'ya ulaştı. Geçen yılın ekim ayında yabancılara 2 bin 677 konut satışı yapılmıştı. Yabancıya bu yılın 10 ayında ilk defa 30 binin üzerinde konut satıldı. Yabancıların Türk vatandaşlığına geçişi için 1 milyon dolarlık taşınmaz sahibi olması gerekiyordu.

Geçen 18 Eylül'de bu rakam 250 bin dolara düşürüldü. Ekonominin kur baskısı altında olduğu süreçte döviz dopingi sağlanmasını amaçlayan düzenlemeyle birlikte yabancıya konut satışı eylülde yüzde 151 artış gösterdi. Düzenlemeden üç ay sonra T.C. vatandaşlığı yönetmeliğinde yeniden değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre 250 bin dolar veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin 3 yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edilmesi de vatandaşlık kazanımı için yeterli olacak. Gelecek yıl da yabancılara konut satışlarının artarak devem edeceğini sektörün önde gelen temsilcileri söyledi. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, 2019 yılında da yabancılara konut satışlarının artacağını dile getirdi.

Yetgin, gelecek yıl için hedefin 50 ila 60 bin rakamlarını aşmak olduğunu söyledi. 2019 yılında daha planlı, arz-talep dengesine göre konut projelerinin yapılacağını ifade eden Yetgin, gayrimenkul sektörünün öneminin ve dinamiklerinin kaybolmayacağı bir yıl öngördüklerine dikkat çekti. Sektörün zaman zaman bazı faktörler nedeniyle iniş ve çıkışlar yaşadığını ancak Türkiye ekonomisinin gayrimenkul sektörü ayağına bakıldığında temellerinin son derece sağlam olduğunu kaydetti.

'YÜZDE 1'İN ALTI MÜMKÜN DEĞİL'

Feyzullah Yetgin "Nüfus artış oranı, kentsel dönüşüm, göçler ve yenileme sebebiyle talebin çok kuvvetli olduğunu görmekteyiz. Talebin aktif hale gelmesi için de bazı faktörler var. Bunlardan birisi konut kredi faiz oranlarının yüzde 1'in altında olması. Bu, şu sıralar çok mümkün değil ama kademeli olarak önümüzdeki birkaç yıl içerisinde düşmesini bekliyoruz" dedi. Yetgin "2016 yılı 2015'ten daha iyiydi. 2017 de 2018'den... 2017 ve 2018 yılları aşağı yukarı aynı rakamlardaydı. Önümüzdeki yıl da büyük ölçüde bu şekilde devam edeceğini söyleyebiliriz" şeklinde konuştu. Intus Capital Yönetici Ortağı Bülent Kozlu ise "Körfez Bölgesi başta olmak üzere, dünyanın farklı coğrafyalarından çok sayıda fon Türkiye'de olası yatırım fırsatlarını yakından inceliyor. Özellikle gayrimenkul sektörüne yakın gelecekte çok ciddi fon girişleri göreceğimize inanıyorum" diye konuştu.
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