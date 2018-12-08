1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyarbakır'daki otobüs kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi

Diyarbakır'da yolcu otobüsünün kum yüklü kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 25 kişi yaralandı
08 Aralık 2018 07:20
Yazdır
Diyarbakır'daki otobüs kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi

Kaza, 17.30 sıralarında Diyarbakır-Çınar karayolu Beşpınar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 AAE 344 plakalı yolcu otobüsü, 21 VF 040 plakalı kum yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada ağır hasar gören otobüste bulunan 34 kişi yaralandı. Kazanın haberverilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Güvenlik güçleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak, yolu çift yönlü trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri ise, otobüste sıkışan yaralıları çıkardı. Yaralılar, ambulansla Çınar Devlet Hastanesi ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4'ü hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 5 yaralının durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yol, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından tek yönlü olarak trafiğe açıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 786 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ tutuklusu damadını ziyaretten dönen İmam ve 3 kişi kazada öldü
08 Aralık 2018 07:40		 Vergi rekortmeni 1 tonluk eroinle yakalandı
08 Aralık 2018 06:40
Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı - Haritalı
08 Aralık 2018 06:30		 Tüfekle intihar eden adamın çalan cep telefonuna polis cevap veremedi
08 Aralık 2018 06:10
Eşini öldürdü, kayınpederini yaraladı sonra da...
07 Aralık 2018 22:13		 Zonguldak'ta tefecilik operasyonu: 8 gözaltı
07 Aralık 2018 21:51
İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur Uygulaması'
07 Aralık 2018 21:34		 Freni boşalan halk otobüsü durağa daldı
07 Aralık 2018 20:55
Sevgilisine laf atıldığını ileri sürüp elinde tabanca ile bankayı bastı
07 Aralık 2018 20:39		 Tefecilik operasyonunda 'Gülen'e ait mendil' iddiası
07 Aralık 2018 20:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Vali yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti
8 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
Takla attı, metrelerce sürüklendi! İçindeki iki kişi...
Aydın'daki jeotermal enerji projesine tepki
Vergi rekortmeni 1 tonluk eroinle yakalandı
Facebook'a 10 milyon avro para cezası
Çin Ay'ın karanlık yüzüne keşif aracı gönderdi
'Ev alma' sözüne vatandaşlık verilecek
Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik
Van'daki terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
günaydın sözlük 1
münhasır 1
henry onyekuru 5
dış mihraklar 1
fethullah gülen darbe planlayabilecek biri değil 3
mazeret izni 1
kuran ile olmayan şeytan ile beraber olur safsatası 3
lucky lucky lucky me 1
en lezzetli yemek 8
07.12.2018 a.alanyaspor vs beşiktaş maçı 2
SON İLANLAR
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam