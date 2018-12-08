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Rüya bitti motivasyon sırası ahirette

Rüya seanslarıyla örgüt mensuplarını motive etmeye çalışan FETÖ'nün, şimdi de kıyamet tarihini vererek, "ahirete hazırlık olarak örgütsel faaliyetlere devam edin" mesajı gönderdiği ortaya çıktı
08 Aralık 2018 08:05
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Rüya bitti motivasyon sırası ahirette

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalarla inlerine girilen FETÖ, mensuplarının çözülmesinin önüne geçmek ve faaliyetlerini sürdürebilmek için rüya seansları düzenledi. Peygamberi bile uydurdukları rüya seanslarına alet eden hain örgütün, umutları tükenen FETÖ'cülere yine dini alet eden yeni bir mesaj gönderdiği belirlendi.

GARANTİ AHİRET MÜJDESİ!

Üst yöneticilerin özel kanal üzerinden yaptıkları görüşmelerde yansıyan ve tabana yayılması istenen mesajlar, FETÖ'nün, örgütten ayrılmak isteyen ve faaliyetlere katılması istenen mensuplarını ikna etmek için yeni yöntemler geliştirdiğini ortaya koydu. FETÖ'nün, örgüt üyelerine adeta "ahiretinizi örgüte çalışarak garantiye alın" mesajı verdiği tespit edildi. "Örgütten ayrılmayın" vurgusu yapılan mesajlarda, sabredenin ve örgütten ayrılmayanın kazanacağı ileri sürülüyor.

KIYAMET TARİHİNİ BİLE VERMİŞLER

Söz konusu mesajlara göre, örgütün, kıyamet tarihini bile verdiği ortaya çıktı. Buna göre, kıyamet gününe 100 yıl civarında bir süre kaldığı iddiasında bulunan FETÖ, bu kapsamda yapılacak en isabetli davranışın ise ahirete hazırlık yapmak olduğunu söylüyor.

ÖRGÜTE ÇALIŞAN MUTLU OLUR!

Bu kapsamda örgüt üyelerine, "örgütsel faaliyetlerinize devam etmeniz en doğru hareket olacaktır" mesajı veriliyor. Yine mesajlara göre, çalışmalarına devam edenler örgüt üyelerinin ahirette çok mutlu olacakları bile belirtilmiş. FETÖ, son olarak örgütten ayrılanlarla ilgili ise yapılacak çok fazla bir şey olmadığını söylediği, bu yolla kopmaların önüne geçmek istediği mesajlarda görüldü.

İlk duruşma 8 Ocak'ta

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 şüphelinin yer aldığı iddianamede, sanıkların "anayasal düzeni ihlal", "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör amaçlı tasarlayarak öldürme", "terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "terör amaçlı korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli hapis cezaları istendi.

SUİKASTI 6 AY ÖNCE PLANLAMIŞLAR

İddianamede Karlov'un eşi Marina Mihaylovna Karlova ile saldırıda yaralanan Anıl Değer, Leyla Gündoğan ve Anastas Zimrikaki de müşteki olarak yer aldı. Davanın ilk duruşması 8 Ocak 2019'da görülecek. İddianamede Karlov suikastının arkasında, 15 Temmuz darbe girişiminin faili ve aynı zamanda bir casusluk ve istihbarat örgütü olan FETÖ'nün bulunduğu, suikastın, "Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilere yönelik provokasyon türünde bir eylem" olduğu kaydedildi. Karlov cinayetinin, Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmek için FETÖ tarafından işlendiği vurgulanan iddianamede, örgütün, cinayetten yaklaşık 6 ay önce suikastı planladığı ifade edildi.

Osman Özgan

Anadolu Ajansı
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