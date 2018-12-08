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'MHP'nin adayları ile ilgili yorum yapmayın'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, il başkanlarıyla basına kapalı yaptığı toplantıda başkanlara cumhur ittifakına zarar verecek söylemlerden kaçınmaları uyarısı yaptı
Edinilen bilgilere göre toplantıda bazı il başkanlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a MHP'nin adayları ile ilgili eleştiriler ilettiği belirtildi.
Erdoğan'ın bu eleştirilere karşılık, "Adayı beğenin ya da beğenmeyin. Onlarla çatışmayın, ters düşmeyin. MHP'nin adayı ile ilgili yorum yapmayın. Bunlarla ilgilenmeyin" dediği öğrenildi. Erdoğan, "İttifakla ilgili diğer parti mensupları ne söylerse söylesin onların üzerinden siyaset geliştirmeyin. Kendi çalışmalarınıza bakın. İttifak olmayan illerde kendi adayınıza odaklanın. Herkes ittifakın hukukuna sahip çıksın" ifadelerini kullandı.
Damla Peker
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