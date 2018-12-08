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Memurlar isteklerini sıraladı: 3600 ek gösterge kapsamı genişletilsin

Milyonlarca kamu personelinin meselelerinin masaya yatırıldığı Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK) bu yılki son toplantısını yaptı
08 Aralık 2018 07:35
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Memurlar isteklerini sıraladı: 3600 ek gösterge kapsamı genişletilsin

KPDK'ya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ev sahipliği yaptı. Memur kesimini ise Memur-Sen, Türk Kamu-Sen ve KESK temsil etti. Toplantının ana gündem maddesi AK Parti'nin seçim vaatleri arasında yer alan 3600 ek göstergeydi.

Öğretmenleri, polisleri, hemşireleri ve din görevlileri kapsayacağı açıklanan 3600 ek göstergenin bir an önce çıkarılmasını isteyen memur sendikaları ayrıca 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi talep etti. Toplantıda memur heyeti, bu sene içerisinde emeklilere verilen 1000'ler liralık bayram ikramiyesinin, önümüzdeki yıl kamu personeline de verilmesini istedi.

Kamu personelinin önceki dönemlerde yaşamış olduğu problemleri de ortadan kaldırdıklarının altını çizen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Yıllarca vatandaşlarımızın Konut Edindirme Yardımı (KEY) adı altında parası alındı. AK Parti hükümetleri bu paraları son kuruşuna kadar ödedi. Ayrıca memurlarımıza banka promosyonlarını da kuruşuna kadar ödüyoruz" diye konuştu.

Sefa Bilgitekin

Türkiye
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