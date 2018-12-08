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İstanbul'da 2, Ankara'da 3 ilçe MHP'ye

MHP'nin yönettiği Etimesgut ve Polatlı'nın yanı sıra üçüncü bir ilçe daha MHP'ye bırakılacak, İstanbul'da ise en az iki ilçede MHP desteklenecek. Adana'da AK Parti'nin 8 ilçede ve büyükşehirde aday çıkarmaması bekleniyor. Manisa'da 6, Kayseri ve İzmir'in en az bir ilçesinde AK Parti'nin adayı olmayacak
08 Aralık 2018 08:25
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İstanbul'da 2, Ankara'da 3 ilçe MHP'ye

AK Parti ile MHP arasında kurmaylar düzeyinde yapılan seçim iş birliği çalışmaları tamamlanma aşamasına gelirken, AK Parti-MHP arasında sadece il düzeyinde değil, 30 büyükşehrin ilçelerinden hangilerinde iş birliğine gidileceğinin çerçevesinin de çizildiği belirtiliyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP'li Sadri Durmaz arasında yürütülen görüşmelerde, 30 büyükşehir ile bu illerin tüm ilçelerinin masaya yatırıldığı ve 2014 yerel seçimleri ile 24 Haziran milletvekili sonuçları baz alınarak bir değerlendirme yapıldığı öğrenildi. Bu kapsamda, MHP'nin; İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum ve Denizli'de aday çıkarmayacağı kesinleşti. MHP'nin bu kararına AK Parti'nin Adana, Mersin, Manisa ve Osmaniye ile karşılık verdiği belirtiliyor. Muğla ve Aydın konusunda ise son kararı liderler verecek.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ilçe düzeyinde yapılacak iş birliğinin 30 büyükşehri kapsayacağı ve iki parti arasında çok sayıda ilçede 'aday çıkarmama' jesti olacağı belirtiliyor.

MANİSA VE ANTALYA PLANI

Kulislerde, ilçe düzeyinde yapılacak iş birliğinin "2014 seçimlerinde MHP'nin kazandığı ilçelerin bazılarında AK Parti'nin, AK Parti'nin kazandığı ilçelerde de MHP'nin aday çıkarmaması" formülü üzerinden hareket edildiği konuşuluyor. Bu kapsamda, yapılan değerlendirmelerde Ankara'da halen MHP'li belediyenin yönettiği Etimesgut ve Polatlı'nın yanı sıra üçüncü bir ilçenin daha MHP'ye bırakılacağı, İstanbul'da ise en az iki ilçede MHP adayının destekleneceği konuşuluyor. AK Parti'nin Adana'da büyükşehir ve 8 ilçede, Manisa'da büyükşehir ve 6 ilçede, Mersin'de büyükşehir ve 7 ilçede aday çıkarmayarak, MHP'nin adayına destek vereceği belirtiliyor. Ancak, AK Parti kaynakları 24 Haziran seçim sonuçlarının da dikkate alındığını ve bu tablonun değişebileceğini dile getiriyor. Ayrıca Kayseri, Konya, Afyon, Antalya, Balıkesir, Denizli, Erzurum, Gaziantep, Samsun ve Trabzon'un bazı ilçelerinde de AK Parti'nin aday çıkarmaması, bunun karşılığında da MHP'nin diğer ilçeleri AK Parti'ye bırakması formülü tartışılıyor. 30 büyükşehrin ilçelerinde muhalefetin elinde olan ilçelerde ise Cumhur İttifakı partilerinden hangisi ikinci durumda ise o partinin adayının desteklenmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

İŞARETİ BAHÇELİ VERMİŞTİ

Bu arada MHP'nin, adaylarını geri çektiği Erzurum ve Denizli dışındaki bazı büyükşehirlerde de aday çıkarmayabileceği belirtiliyor. AK Parti kulislerinde, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "Çalışma 30 büyükşehrin belediye başkanı ve onun altyapısını oluşturan belediyeler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Her şey dikkate alınmaktadır" sözlerinin de iş birliği yapılacak yerlerin kapsamının genişlediğinin işareti olarak yorumlanıyor. Bahçeli'nin Salı günü yaptığı bu açıklamadan hemen sonra MHP, Denizli ve Erzurum adaylarını geri çekmişti. Kulislerde, MHP'nin Antalya'da da büyükşehir belediye başkan adayı çıkarmayarak AK Parti'nin adayını destekleyeceği konuşuluyor. Ayrıca 2014 seçimlerinde CHP'nin kazandığı Hatay ve Eskişehir'de de AK Parti'nin adayının destekleneceği belirtiliyor. 2014 seçim sonuçları baz alındığında AK Parti-MHP iş birliği ile bu iki ilde belediye başkanlığının el değiştireceği değerlendiriliyor.

HER PARTİ AYRI LİSTE...

Öte yandan, AK Parti ile MHP arasındaki seçim iş birliği görüşmelerinde masada tartışılan ortak belediye meclisi üyeliği listesi formülünden vazgeçildiği öğrenildi. AK Parti kaynakları, "30 büyükşehirde ilçeler düzeyinde yapılacak iş birliği ile zaten her iki parti, kazandıkları ilçe belediye başkanlığı ile büyükşehir belediye meclisinde temsil edilecek. Kalan 51 ilde de her parti kendi listesi ile seçime girecek" değerlendirmesini yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İTTİFAKI KISKANIYORLAR

Cuma namazı çıkışı seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nı bozdurmamak noktasında kararlı olduklarını söyledi. Erdoğan "Hele hele bu yerel seçim ülkemiz için ciddi manada, yedi düvelin ülkemize, milletimize saldırdığı bir dönemde büyük önem arz ediyor" dedi. Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: "Bunu da tabii kıskanan bazı oluşumlar var. Bu oluşumların içerisinde her an değişik birçok şeyler olabilir. Bunun başında anamuhalefet var. Bunun yanında dağdaki terör örgütünü yanını alanlar var. Bütün bunları herhalde anlamamak için sebep yok. Çok açık, net her şey ortada. Onun için de şu anda teknik çalışmaları yürüten arkadaşlarımız var. Çalışmalarını tamamlar tamamlamaz belki de bu hafta içerisinde Sayın Bahçeli ile bir araya inşallah gelebiliriz."

YÜCEL KAYAOĞLU
Türkiye
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