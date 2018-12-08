|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Öğretim görevlisi evinde ölü bulundu, öğrencileri olay mahalline akın etti
Denizli'de bir öğretim görevlisi kaldığı apart dairesinde ölü bulundu. Öğretmenlerinin hayatını kaybettiğini öğrenen üniversite öğrencileri olay mahalline akın etti
Edinilen bilgilere göre olay, Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir apartta meydana geldi. Önder Çivril isimli şahıstan bir süre haber alamayan yakınları daha sonra durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler itfaiye yardımı ile eve girdi. Ekipler bir süre Önder Çivril'i evde aradıktan sonra banyoda cansız bedeni ile karşılaştı. Önder Çivril'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Çivril'in ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.
ÖLÜM HABERİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİ AKIN ETTİ
Çivril'in görev yaptığı Pamukkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri ise öğretmenlerinin ölüm haberi üzerine olay mahalline akın etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Bu haber 5,853 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI