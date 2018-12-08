1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretim görevlisi evinde ölü bulundu, öğrencileri olay mahalline akın etti

Denizli'de bir öğretim görevlisi kaldığı apart dairesinde ölü bulundu. Öğretmenlerinin hayatını kaybettiğini öğrenen üniversite öğrencileri olay mahalline akın etti
08 Aralık 2018 08:30
Yazdır
Öğretim görevlisi evinde ölü bulundu, öğrencileri olay mahalline akın etti

Edinilen bilgilere göre olay, Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir apartta meydana geldi. Önder Çivril isimli şahıstan bir süre haber alamayan yakınları daha sonra durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler itfaiye yardımı ile eve girdi. Ekipler bir süre Önder Çivril'i evde aradıktan sonra banyoda cansız bedeni ile karşılaştı. Önder Çivril'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Çivril'in ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.

ÖLÜM HABERİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİ AKIN ETTİ

Çivril'in görev yaptığı Pamukkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri ise öğretmenlerinin ölüm haberi üzerine olay mahalline akın etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 5,853 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kara yollarında durum
08 Aralık 2018 09:45		 Vali yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti
08 Aralık 2018 05:37
Takla attı, metrelerce sürüklendi! İçindeki iki kişi...
08 Aralık 2018 01:55		 Kütahya'da otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
08 Aralık 2018 01:50
Atakule, kadına şiddete karşı turuncuya boyandı
07 Aralık 2018 23:55		 İzmir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
07 Aralık 2018 23:31
Bakan Soylu'dan Orgeneral Çetin'e başsağlığı mesajı
07 Aralık 2018 23:02		 Bayburt'ta beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti
07 Aralık 2018 23:01
Bartın'da hayvansever kadının açlık grevi
07 Aralık 2018 22:52		 Milas-Bodrum havalimanına uçuşlar iptal edildi
07 Aralık 2018 22:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Emekliye intibak düzenlemesi
Kazada ölen vali yardımcısı bir hafta önce evlenmişti
Mesleğe göre askerlik
Dergi aboneliğine dair OHAL Komisyonu kararı
Yargıtay: Evli kişiyle birlikte olandan tazminat istenemez
FETÖ tutuklusu damadını ziyaretten dönen İmam ve 3 kişi kazada öldü
Vali yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti
'Ev alma' sözüne vatandaşlık verilecek
Vergi rekortmeni 1 tonluk eroinle yakalandı
İstanbul'da 2, Ankara'da 3 ilçe MHP'ye
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zorunda mıyım 1
antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 5
ah bu şarkıların gözü kör olsun 1
uyumak istememek 2
a101 2
trendyol 1
gel hadi gel 4
çocuk istismar etmekten tutuklanan imam 6
mehmet demirkol 3
07.12.2018 panathinaikos vs fenerbahçe maçı 6
SON İLANLAR
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam