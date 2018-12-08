Otomobil polis aracına çarptı: 1 şehit, 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Yaşar Orman (37) idaresindeki 42 DIB 73 plakalı polis aracına, merkez Karatay ilçesinde Fetih Caddesi ile Karakayış Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Muhammed Ali Toraman'ın (25) kullandığı 42 FKG 63 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan polis aracı devrildi.

Kazada, Olay Yeri Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ali Teke olay yerinde şehit oldu.

Yaralanan polis memurları Yaşar Orman ve Mevlüt Boğaz ile otomobildeki Muhammed Ali Toraman ve Muazzez Yılmaz, ambulanslarla Konya'daki farklı hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Devrilen polis aracının altıda kalan şehit polisin cenazesi, itfaiye ekiplerince çıkartılabildi.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, inceleme yapan görevlilerden bilgi aldı. Bazı polis memurları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Jandarma olay yeri inceleme ekibinin yaptığı inceleme sonrası araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.