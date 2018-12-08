1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Otomobil polis aracına çarptı: 1 şehit, 4 yaralı

Konya'nın Karatay ilçesinde otomobilin çarptığı polis aracındaki 1 polis memuru şehit oldu, 2'si polis 4 kişi yaralandı - Olay yerine gelen bazı polisler, gözyaşlarını tutamadı
08 Aralık 2018 08:50
Yazdır
Otomobil polis aracına çarptı: 1 şehit, 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Yaşar Orman (37) idaresindeki 42 DIB 73 plakalı polis aracına, merkez Karatay ilçesinde Fetih Caddesi ile Karakayış Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Muhammed Ali Toraman'ın (25) kullandığı 42 FKG 63 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan polis aracı devrildi.

Kazada, Olay Yeri Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ali Teke olay yerinde şehit oldu.

Yaralanan polis memurları Yaşar Orman ve Mevlüt Boğaz ile otomobildeki Muhammed Ali Toraman ve Muazzez Yılmaz, ambulanslarla Konya'daki farklı hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Devrilen polis aracının altıda kalan şehit polisin cenazesi, itfaiye ekiplerince çıkartılabildi.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, inceleme yapan görevlilerden bilgi aldı. Bazı polis memurları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Jandarma olay yeri inceleme ekibinin yaptığı inceleme sonrası araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 7,742 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kumarhane'de Türk sevgili cinayeti
08 Aralık 2018 10:30		 Baba öldü, anne ile oğlu yaralı
08 Aralık 2018 09:59
Öğretmeni camdan atmakla suçlanan sanığa tahliye
08 Aralık 2018 08:55		 Kazada ölen vali yardımcısı bir hafta önce evlenmişti
08 Aralık 2018 08:20
FETÖ tutuklusu damadını ziyaretten dönen İmam ve 3 kişi kazada öldü
08 Aralık 2018 07:40		 Diyarbakır'daki otobüs kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi
08 Aralık 2018 07:20
Vergi rekortmeni 1 tonluk eroinle yakalandı
08 Aralık 2018 06:40		 Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı - Haritalı
08 Aralık 2018 06:30
Tüfekle intihar eden adamın çalan cep telefonuna polis cevap veremedi
08 Aralık 2018 06:10		 Eşini öldürdü, kayınpederini yaraladı sonra da...
07 Aralık 2018 22:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Emekliye intibak düzenlemesi
Kazada ölen vali yardımcısı bir hafta önce evlenmişti
Mesleğe göre askerlik
Dergi aboneliğine dair OHAL Komisyonu kararı
Yargıtay: Evli kişiyle birlikte olandan tazminat istenemez
FETÖ tutuklusu damadını ziyaretten dönen İmam ve 3 kişi kazada öldü
Vali yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti
'Ev alma' sözüne vatandaşlık verilecek
Vergi rekortmeni 1 tonluk eroinle yakalandı
İstanbul'da 2, Ankara'da 3 ilçe MHP'ye
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zorunda mıyım 1
antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 5
ah bu şarkıların gözü kör olsun 1
uyumak istememek 2
a101 2
trendyol 1
gel hadi gel 4
çocuk istismar etmekten tutuklanan imam 6
mehmet demirkol 3
07.12.2018 panathinaikos vs fenerbahçe maçı 6
SON İLANLAR
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam