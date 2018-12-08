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Ekonomiye güven mesajı

Sermaye piyasalarının tarihi halka arzına 2.5 kat talep geldi. 4 bankanın ihraç ettiği VDMK'lara 118 yatırımcı teklif verdi. İhraç, bankalara 3.1 milyar kaynak anlamına geliyor
08 Aralık 2018 08:35
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Ekonomiye güven mesajı

Ağustostaki kur atağını ekonomi yönetiminin başarılı hamleleriyle püskürten ve Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile yatırımcıların güvenini perçinleyen Türkiye, dün de tarihi bir halka arzı beklentilerin üstünde bir başarıyla tamamladı. Sermaye piyasaları için tarihi bir adım olan Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına 118 nitelikli yatırımcıdan, 2.5 kat talep geldi.

Böylece, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Garanti Bankası'nın konut kredilerinden oluşan, 3 milyar 150 milyon lira tutarındaki VDMK ihracı tamamlandı. Türkiye'nin en büyük VDMK ihracına gelen talep, cari fazla verirken, enflasyonda da düşüş sürecini başlatan Türkiye'ye güveni ortaya koyuyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının, mesnetsiz analizlerle yıpratmaya çalıştığı bankacılık sektörünün de yatırımcılardan "geçer not" alması anlamını taşıyor. Bu ihraçla sermaye piyasalarının derinleşmesinin de önü açılmış oldu. Uzmanlar, yeni enstrümanın kullanılması durumunda, bankalar açısından 150 milyar liralık bir finansman kapısı olacağını belirtiyor.

FAİZ DÜŞÜŞÜ HIZLANIR

Bankalar bu ihraçla sağlanan kaynakla, son dönemde kısılan kredi musluklarını tekrar açacak. Aynı zamanda, likiditeki artışın etkisiyle faizde düşüş hızlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin kurucusu olduğu Varlık Finansmanı Fonu (Fon) tarafından nitelikli yatırımcılara yönelik gerçekleştirilen VDMK ihracının dün başarıyla tamamlandığı kaydedildi. Aktif Yatırım Bankası, Garanti Yatırım, Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ile Ziraat Yatırım tarafından sonuçlandırılan ihraca 118 farklı yatırımcıdan toplam 2.43 kat talep geldiği belirtildi.

YATIRIM YAPILABİLİR NOT

Açıklamada, VDMK'ların, JCR Eurasia Rating tarafından "yüksek düzeyde yatırım yapılabilir" kategoride değerlendirildiği belirtilerek, "İhracın başarısı sermaye piyasalarında dönüm noktası olarak kabul edilebilecektir. Bu motivasyonla yurt içinde ve yurtdışında hem nitelikli yatırımcıya satış hem de halka arzlarla sermaye piyasalarına derinlik kazandırma çalışmaları sürecek" denildi.

YÜKSEK KALİTELİ VARLIKLAR

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Garanti Bankası'nın yüksek kaliteli varlıklardan teminat havuzu oluşturup ihraç ettiği ipotek teminatlı menkul kıymetlere (İTMK) yatırım yapacak olan Fon'un VDMK yatırımcılarına yapacağı ödemeler bu İTMK'ların sağlayacağı nakit akışlarından sağlanacak. Yıllık getirisi yüzde 18.17 olan VDMK ihracında, dayanak varlıkta Halkbank'ın 1 milyar TL, Ziraat Bankası'nın 1 milyar TL Vakıfbank'ın 1 milyar TL ile Garanti Bankası'nın ise 150 milyon TL ipotek teminatlı menkul kıymetleri ihraç edildi. VDMK'lar Borsa İstanbul'a kote olacak.

YENİ GÖSTERGE VDMK OLACAK

Buyılın en büyük halka arzı olan Şok'ta 2.3 milyar TL gelir elde edilirken VDMK ihracının 3.1 milyar lirayı aştığını belirten Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Genel Sekreter Yardımcısı İlker Savuran, "En büyük halka arz bile geride bırakıldı. Bu ilk adımdı. Sermaye piyasaları çok büyük bir derinlik kazanacak. Asıl hedef yurtdışına satış yapmak. Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin yerine VDMK'ların gösterge olacağı bir sürece ilerliyoruz. Bu ihraçların ipotek finansmanı kuruluşu ile yapılması gerekir. 150 milyar liralık konut kredisi hacmi var. Bunun tamamı menkul kıymetleştirilebilir" dedi.

SERMAYE PİYASASI İÇİN BİR İLK

Türk sermaye piyasaları için birçok ilki temsil eden ihraca talep, ağırlıklı olarak bankalar, emeklilik yatırım fonları, yatırım kuruluşları ve sigorta şirketlerinden gelirken, kaynak kuruluş olan 4 bankaya ihraç büyüklüğü kadar likidite sağlanmış oldu. Toplam 3.15 milyar lira nominal değerli, 5 yıl vadeli, 3 ayda bir sabit kupon ödemeli VDMK'ların tamamı 7 Aralık 2018 tarihinde satılarak yatırımcıların hesaplarına aktarıldı.

HAZAL ATEŞ

Sabah
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