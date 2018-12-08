|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Öğretmeni camdan atmakla suçlanan sanığa tahliye
Beyoğlu'nda 2017'de öğretmen Şengül Karaca'yı birlikte yaşadıkları evin camından atmakla suçlanıp müebbeti istenen Hasan Aydın tahliye edildi
Beyoğlu'nda 2017'de yıl öğretmen Şengül Karaca'yı birlikte yaşadıkları evin camından atmakla suçlanıp müebbeti istenen Hasan Aydın tahliye edildi
Gerekçe olarak gösterilen keşif raporunda, ölçümlerin olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yönünde kesin ayrım yapılmasına olanak vermediği belirtildi.
Hilal YILDIRIM
Bu haber 3,244 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI