Yassıada'nın sessiz şahitleri zayi olmasın

Türk demokrasi tarihine utanç vesikaları olarak geçen Yassıada'nın acılarını ve hüzünlerini yansıtan hatıraların yer aldığı 15 bin parçalık özel koleksiyon, Ata Müzayede bünyesinde toplandı. Dönemin mebus, bürokratları ile Yassıada davalarına şahitlik etmiş kişilerin ailelerinden, yakınlarından ve koleksiyonerlerden 50 yılda toplanan koleksiyon, dün online müzayedede satışa sunuldu. Ata Müzayede Sanat Danışmanı Dr. Recep Sadri Sayıoğulları, 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra iktidardan uzaklaştırılan ve cunta tarafından özel bir mahkemede yargılanan Demokrat Parti yöneticilerinin aileleri ve sevenlerinin, birtakım şeyleri emanet gibi muhafaza etme ihtiyacı duyduğunu söyledi.

Koleksiyondaki parçaların bir kısmının atamuzayede.com internet sitesi üzerinden satışa sunulduğunu belirten Sayıoğulları, 15 bin parçadan oluşan koleksiyonda, yargılamalar sırasında çekilen fotoğraflar, günlükler, TBMM Başkanı Refik Koraltan'ın yargılamalarda kendini savunması için ve hemen hemen her sayfasını çizdiği Yassıada Müdafaa Kitabı gibi parçalar olduğunu belirtti. Uzmanlar ise tarihe ışık tutacak bu nadide parçaların müzayede sonrası dağılmamasını, Yassıada'da kurulacak müzede toplu halde sergilenmesi gerektiğini ifade etti.

ALBAYLA...

Menderes ile Yassıada Garnizon Komutanı Albay Tarık Güryay'ın odasında çekilen fotoğraf karesi de koleksiyonun bir parçası.