Vali yardımcısı: Biber gazından bir şey olmaz ya!

Aydın Kızılcaköy'de jeotermal enerji santrali (JES) yapılmasına tepki gösteren köylülere TOMA gönderildi. Biber gazına rağmen alandan ayrılmayan köylüler, Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Arat'a müdahaleyi sordu. Gazeteci Özer Akdemir'in Twitter hesabından paylaştığı videoda, vali yardımcısı, 'Bu biber gazını, şiddeti siz mi emrettiniz?' diye soran kadına, 'Bir şey olmaz ya biber gazından, ne olacak' diye cevap verdi.

Arat, köylülere şirket tüm izinleri tamamlayıncaya kadar araziye tek bir çivi dahi çakılmayacağı sözü vermiş, "Köylülerin dile getirdiği sorunları inceleyeceğiz" demişti. Köydeki kadınlardan biri vali yardımcısına, "Ben bir askere ne zaman buradan gideceksiniz diye sordum. Asker 'Validen ne zaman emir gelirse o zaman gideceğiz' dedi. Bu biber gazını, şiddeti siz mi yaptırdınız" diye sordu. Vali yardımcısı bunun üzerine "Biber gazından ne olacak? Farzet ki ben yaptırdım" dedi.

Bunun üzerine aynı kadın, Vali yardımcısı Arat'a, "Biz ne yaptık, biz hakkımız, sağlığımız, toprağımız için uğraşıyoruz" diye tepki gösterdi. Köylülerden biri de Vali Yardımcısı Arat'a, "Deneyelim mi aramızda?" diye sordu