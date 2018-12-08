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Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
08 Aralık 2018 09:45
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Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Manavgat-Akseki ayrımı-Başlar-İbradı yolunun 2-6. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması yapılacak. Bu nedenle 10.00-18.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Kars-Digor yolunun 40-68. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

Nazilli-Denizli ayrımı-Karacasu-Tavas yolunun 3-39. kilometrelerindeki bordür, kavşak düzenleme ve yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Selçuk-Aydın il sınırı yolunun 26-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle tırmanma şeridi araç trafiğine kapatılarak, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.

Bartın-Karabük il sınırı-Safranbolu yolunun 32-34. kilometrelerindeki üstyapı ve kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Çerkezköy devlet yolundaki üstyapı çalışmaları ile Keşan-Gelibolu-Eceabat devlet yolunun 54-85. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Anadolu Ajansı
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