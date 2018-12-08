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2018 \ OHAL Komisyonu Kararları

Dergi aboneliğine dair OHAL Komisyonu kararı

OHAL Komisyonu dosyasında sadece dergi aboneliği olan kamu personeli hakkında göreve iade kararı verdi.
08 Aralık 2018 10:03
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Dergi aboneliğine dair OHAL Komisyonu kararı

677 sayılı KHK ile ihraç edilen kamu personeli, göreve iade için başvurduğu OHAL Komisyonundan olumlu karar aldı.

Dosyasında dergi aboneliği bulunan başvurucuya dair Komisyon kararında, savcılığın kovuşturmaya yer olmadığına dair kararına ve çalıştığı kamu kurumunun olumlu görüşüne yer verildi.

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OHAL Komisyon kararları resmi olarak herhangi bir yerde yayımlanmamaktadır. Memurlar.net olarak bizler, ziyaretçilerimizin 0532 540 0 590 nolu Whatsapp hattı üzerinden gönderdiği kararları, kişisel bilgileri çıkararak, yayınlamaktayız. Yayımlamış olduğumuz bu kararlar, komisyondan karar bekleyenleri umutlandırmaktadır. Sizler de hakkınızdaki kararları bize göndererek, karar bekleyenlere umut olabilirsiniz.
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