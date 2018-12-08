Dergi aboneliğine dair OHAL Komisyonu kararı

677 sayılı KHK ile ihraç edilen kamu personeli, göreve iade için başvurduğu OHAL Komisyonundan olumlu karar aldı.

Dosyasında dergi aboneliği bulunan başvurucuya dair Komisyon kararında, savcılığın kovuşturmaya yer olmadığına dair kararına ve çalıştığı kamu kurumunun olumlu görüşüne yer verildi.

İŞTE OHAL KOMİSYONU KARARI

DEĞERLİ MEMURLAR.NET ZİYARETÇİSİ

OHAL Komisyon kararları resmi olarak herhangi bir yerde yayımlanmamaktadır. Memurlar.net olarak bizler, ziyaretçilerimizin 0532 540 0 590 nolu Whatsapp hattı üzerinden gönderdiği kararları, kişisel bilgileri çıkararak, yayınlamaktayız. Yayımlamış olduğumuz bu kararlar, komisyondan karar bekleyenleri umutlandırmaktadır. Sizler de hakkınızdaki kararları bize göndererek, karar bekleyenlere umut olabilirsiniz.