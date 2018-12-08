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Yargıtay: Evli kişiyle birlikte olandan tazminat istenemez
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu, evli kişiyle evli olduğunu bilerek birlikte olan kişiye tazminat ödenmemesi gerektiğine karar verdi.
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu, oldukça tartışmalı bir karara imza attı. Kurul, yargısal ve bilimsel içtihatlara dayandığını belirterek, evlilik birliği devam ederken eşlerden biriyle evli olduğunu bilerek birlikte olan üçünçü kişiye karşı diğer eşin manevi tazminat isteminde bulunmayacağına karar verdi. Kurul bu kararı oyçokluğuyla aldı.3 ayrı üye, bu karar şerh yazdı.
Yargıtay kararı, 8 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 2017/5 Esas sayılı kararını görmek için tıklayınız.
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