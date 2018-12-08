1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yargıtay: Evli kişiyle birlikte olandan tazminat istenemez

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu, evli kişiyle evli olduğunu bilerek birlikte olan kişiye tazminat ödenmemesi gerektiğine karar verdi.
08 Aralık 2018 10:14
Yazdır
Yargıtay: Evli kişiyle birlikte olandan tazminat istenemez

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu, oldukça tartışmalı bir karara imza attı. Kurul, yargısal ve bilimsel içtihatlara dayandığını belirterek, evlilik birliği devam ederken eşlerden biriyle evli olduğunu bilerek birlikte olan üçünçü kişiye karşı diğer eşin manevi tazminat isteminde bulunmayacağına karar verdi. Kurul bu kararı oyçokluğuyla aldı.3 ayrı üye, bu karar şerh yazdı.

Yargıtay kararı, 8 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 2017/5 Esas sayılı kararını görmek için tıklayınız.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 14,773 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yargıtay: İş güvenliğinin bahanesi olmaz
05 Aralık 2018 19:29		 Yargıtay önünde şüpheli valiz alarmı
05 Aralık 2018 12:25
Tecavüz eden sevgilisini öldüren kadın, ceza almayacak
05 Aralık 2018 11:32		 Alkollü sürücü kazaya karıştı, Yargıtay 'kusursuz' buldu
01 Aralık 2018 19:41
Yargıtay: Cemevinin elektriği Devlet tarafından ödenecek
29 Kasım 2018 09:44		 Rakı şişesi 'silah' sayıldı
27 Kasım 2018 21:08
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
26 Kasım 2018 19:18		 Yargıtay 3 HÜDA-PAR'lı yöneticinin cezalarını onadı
26 Kasım 2018 13:39
Yargıtay'dan 'atık su bedeli' kararı
25 Kasım 2018 13:34		 Yargıtay'dan personeliyle aşk yaşayan müdüre kötü haber
24 Kasım 2018 13:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Emekliye intibak düzenlemesi
Kazada ölen vali yardımcısı bir hafta önce evlenmişti
Mesleğe göre askerlik
Dergi aboneliğine dair OHAL Komisyonu kararı
FETÖ tutuklusu damadını ziyaretten dönen İmam ve 3 kişi kazada öldü
Yargıtay: Evli kişiyle birlikte olandan tazminat istenemez
Vali yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti
'Ev alma' sözüne vatandaşlık verilecek
Vergi rekortmeni 1 tonluk eroinle yakalandı
İstanbul'da 2, Ankara'da 3 ilçe MHP'ye
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Lojmanı Beğenmeyen Müsteşar 5
zeki müren 2
mazeret izni 1
sözlük ahalisinin kayıplara karışması 1
münhasır 1
neven subotic 1
fethullah gülen darbe planlayabilecek biri değil 1
can dündar hakkında yakalama kararı çıkarılması 2
danıştay savcısının tsk başörtüsü mütalaası 3
boli-bolingoli mbombo 1
SON İLANLAR
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam