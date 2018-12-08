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Kumarhane'de Türk sevgili cinayeti

Yaklaşık iki hafta önce Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Başkenti Batum'da bulunan bir otelin casinosunda bir Türk vatandaşı tarafından işlenen cinayet güvenlik kameralarına takıldı
08 Aralık 2018 10:30
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Kumarhane'de Türk sevgili cinayeti

Yaklaşık iki hafta önce Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Başkenti Batum'da, Türk vatandaşı olan ve yaklaşık 1,5 yıldır Batum'da yaşadığı öğrenilen L.U. tarafından öldürülen Özbekistan uyruklu 31 yaşındaki İ.Z.'nin cansız bedeni ailesinin parası olamadığı için Batum'dan alınamıyor.

Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Başkenti Batum'da özel bir otelin casinosunda yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde oyun makinasının başında oturan iki kadının yanına gelen, Türk olduğu öğrenilen L.U. isimli bir şahıs cebinden çıkarttığı bıçağı arkadaşı olan H.M.'nin yanında oturan İ.Z.'ye defalarca saplıyor. İ.Z.'nin yere düşmesi üzerine ise bıçağı arkadaşı H.M. isimli kadına doğru sallamaya başlıyor. Kadının kaçması üzerine peşine koşan L.U., H.M.'yi ise 5 yerinden bıçaklayarak yaralıyor.

Olayın ardından L.U. tutuklanırken yaralı olan H.M.'ye ilk müdahale casinonun içerisinde yapıldıktan sonra yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Yerde cansız yatan İ.Z. ise Batum'da bir morga getirildi. Memleketi Özbekistan'dan kızının cesedini almak için Batum'a gelen baba S.R. ise kızını morg tarafından çıkartılan 3 bin 500 doları ödeyemediği için alamadı.

Özbekistan'dan Batum'a gelen baba S.R. burada kızının yaralanan arkadaşı H.M.'nin evinde kalıyor. 10 gün önce hayatını kaybeden kızını morgdan alıp memleketine getirmek isteyen baba kimseden şikayetçi olmadığını dile getirerek "Kızımı versinler yeter" ifadelerini kullandı. Acılı baba "Özbekistan'da iken kızımın ciddi bir kaza geçirdiği söylenerek gelmem istendi. Yaklaşık 5 gün bekledim çünkü param yoktu. Ardından borç para bularak Batum'a geldim ve kızımın öldürüldüğünü öğrendim. Kızımı alıp götürmem için yaklaşık 3 bin 500 dolar paraya ihtiyacım var. Bu parayı bulmam zor kimsede yardım etmiyor" dedi.

Saldırganın uzun zamandır arkadaşı olan ve olayda 5 bıçak darbesi alarak ölümden dönen H. M. ise olayın üzerinden 11 gün geçmesine rağmen hala olayın şokunu yaşadığını dile getirdi. H.M. "2 ay boyunca kendisiyle görüştüm ve daha sonra onunla arkadaşlığımı bitirdim. O ise buna karşı çıktı ve baskı kurmaya başladı. Gece casinoya geldiğinde öldürdüğü kız arkadaşıma saldırırdı. Bu esnada bana da saldırmaya başladı. Ben ellerimle onu engellemeye çalıştım. Arda arda gelen bıçak darbeleriyle kafamdan kolumdan ve ayağımdan 5 ayrı bıçak darbesi aldım" ifadeleriyle olay anını anlattı.

İhlas Haber Ajansı
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