Mesai saatinde idarecilik, mesai sonrası hekimlik yapıyor

Şırnak İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, idareciliğin yanı sıra günde 10 hastayı muayene ediyor.

Hafta içi idareciliğini yürüten Başıbüyük, mesai saati çıkışında geçtiği Şırnak Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniğinde 10 hastaya muayene hizmeti sunuyor.

Şırnak Devlet Hastanesinde doktor başına düşen hasta sayısının yüksek olduğunu işaret eden Başıbüyük, bu sayede meslektaşlarının yükünü hafifletmeye ve hastalara da kaliteli hizmeti sunmaya çabaladığını söyledi.

Başıbüyük, bu uygulamayı kurum ve hastane yöneticisi hekimlere de önereceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Mesai çıkışında üroloji polikliniğinde 18.00-21.00 saatlerinde en az 10 hastaya bakıyorum. İhtiyaç halinde belki gece 22-23.00 arası ameliyatlara gireceğim. Bunu göreve gelirken planlamıştım, çok şükür uygulamaya muvaffak olduk. Mesai dışında bir gün önceden belirlenen en az 10 hastaya bakmaya devam edeceğim."

- Diğer yöneticilere de önerecek

Başhekim ve yardımcılarının da sadece yöneticilik yapmasına karşı olduğunu işaret eden Başıbüyük, "Kendilerinden mesai içinde veya dışında hasta bakmalarını talep edeceğim. Yoğunluğuma rağmen zaman ayırabiliyorsam başhekim, başhekim yardımcılarımız da zaman ayırabilmeli. Amacım hekimlerin yükünü hafifletmek ve hastaya sağlık hizmetini hızlı şekilde sunmak." ifadelerini kullandı.

- Hastalar memnun

Başıbüyük'ün muayene ettiği hastalardan Hacı Kaydı, verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İki gündür muayene olmak istedim ancak sıra gelmedi. Hocamız mesai sonrası muayene etti." dedi.