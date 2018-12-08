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TESK: Yeni yıl indirimleri aldatmacadan ibaret

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Birçok marka ve büyük mağaza, birkaç ay önceden fiyatları şişirip 'yeni yıl indirimi' diye ya eski fiyatına düşürüyor ya da normal fiyatın üzerine yapıştırdıkları indirim etiketine zamlı fiyatı yazıyorlar
08 Aralık 2018 11:43
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TESK: Yeni yıl indirimleri aldatmacadan ibaret

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşı indirimlerinden bir çoğunun tamamen aldatmacadan ibaret olduğunu belirterek, "Birçok marka ve büyük mağaza, birkaç ay önceden fiyatları şişirip 'yeni yıl indirimi' diye ya eski fiyatına düşürüyor ya da normal fiyatın üzerine yapıştırdıkları indirim etiketine zamlı fiyatı yazıyorlar." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, büyük mağazaların yeni yıl indirimlerinin vatandaşları tuzağa düşürecek türden olduğunu vurguladı.

Bilinen bazı markaların ürünlerinin üzerine yapıştırılan kırmızı indirim etiketlerinin altındaki asıl fiyatın, indirimli sunulan fiyata göre daha uygun olduğuna işaret eden Palandöken, "Yeni yıla kısa süre kala yeni yıl indirimleri başladı fakat bu indirimlerin birçoğu tamamen aldatmacadan ibaret. Birçok marka ve büyük mağaza, birkaç ay önceden fiyatları şişirip 'yeni yıl indirimi' diye ya eski fiyatına düşürüyor ya da normal fiyatın üzerine yapıştırdıkları indirim etiketine zamlı fiyatı yazıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yılın her döneminde indirim olamayacağının altını çizerek, firmaların mevzuattaki boşlukları kullanıp vatandaşları alışverişin cazibesine sürüklediklerine dikkati çekti.

Vatandaşlara tanıdıkları esnaftan alışveriş yapmaları önerisinde bulunan Palandöken, esnafta her bütçeye uygun hediye ve gıda ürününün bulunduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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