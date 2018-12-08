1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP'de başkan adayına itiraz eden 44 kişi istifa etti

Pazarcık ilçesinde CHP Genel Merkezi tarafından belirlenen belediye başkan adayına itiraz eden 44 üye partiden istifa etti
08 Aralık 2018 11:30
Yazdır
CHP'de başkan adayına itiraz eden 44 kişi istifa etti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde CHP belediye başkan adayına itiraz eden 44 üye partiden istifa etti.

Parti binasında bir araya gelen üyeler, CHP Genel Merkezi tarafından belirlenen Pazarcık Belediye başkan adayına itiraz ederek, üyesi oldukları partilerinden istifa ettiklerine ilişkin dilekçelerini CHP Pazarcık İlçe Başkanı Veysel Şevran'a verdi.

İlçe Başkanı Şevran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 44 kişinin istifasının doğru olduğunu ve dilekçeleri genel merkeze ileteceğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,271 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mahir Ünal: Sanal ortamda da bir genel merkez kurduk
08 Aralık 2018 13:01		 Enerji Bakanı'ndan sondaj gemisi açıklaması
08 Aralık 2018 11:48
Siyasi partierin mali denetimleri Resmi Gazetede
08 Aralık 2018 11:43		 Vali yardımcısı: Biber gazından bir şey olmaz ya!
08 Aralık 2018 09:37
Yassıada'nın sessiz şahitleri zayi olmasın
08 Aralık 2018 09:24		 Ekonomiye güven mesajı
08 Aralık 2018 08:35
İstanbul'da 2, Ankara'da 3 ilçe MHP'ye
08 Aralık 2018 08:25		 'MHP'nin adayları ile ilgili yorum yapmayın'
08 Aralık 2018 07:50
Aydın'daki jeotermal enerji projesine tepki
08 Aralık 2018 01:52		 Pazarcık'ta CHP'de 44 üye adayı beğenmeyip istifa etti
08 Aralık 2018 01:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Dergi aboneliğine dair OHAL Komisyonu kararı
Emekliye intibak düzenlemesi
Mesleğe göre askerlik
Yargıtay: Evli kişiyle birlikte olandan tazminat istenemez
Kazada ölen vali yardımcısı bir hafta önce evlenmişti
FETÖ tutuklusu damadını ziyaretten dönen İmam ve 3 kişi kazada öldü
'Ev alma' sözüne vatandaşlık verilecek
Vali yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti
İstanbul'da 2, Ankara'da 3 ilçe MHP'ye
Rüya bitti motivasyon sırası ahirette
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
danıştay savcısının tsk başörtüsü mütalaası 2
sözlük ahalisinin kayıplara karışması 1
mahzuni şerif 1
yavuz dizdar 1
mazeret izni 1
neven subotic 1
ah bu şarkıların gözü kör olsun 1
en lezzetli yemek 7
gel hadi gel 4
07.12.2018 anadolu efes vs real madrid maçı 1
SON İLANLAR
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam