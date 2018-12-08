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Siyasi partierin mali denetimleri Resmi Gazetede

Anayasa Mahkemesinin, bazı siyasi partilerin 2014 ve 2015 yıllarına yönelik mali denetimine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı
08 Aralık 2018 11:43
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Siyasi partierin mali denetimleri Resmi Gazetede

Anayasa Mahkemesinin, bazı siyasi partilerin 2014 ve 2015 yıllarına ait mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yüksek Mahkemenin 2014'e ilişkin denetimlerine göre, Doğru Yol Partisinin (DYP) genel merkeze ait 2014 yılı kesin hesabının gönderilmemesi nedeniyle yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, parti genel merkez kesin hesabının denetimi gerçekleştirilmediğinden partinin 2014'e ilişkin hesabının kanun uyarınca kabul edilmesinin mümkün olmadığına karar verildi.

Gezi Partisinin kanuna uygun olmayan 15 bin 490 lira 36 kuruş gelir, 13 bin 577 lira 91 kuruş gider olmak üzere toplam 29 bin 68 lira 27 kuruş karşılığı parti mal varlığının hazineye irat kaydedilmesine hükmedilerek, hazineye irat kaydedilenler dışında kalan bölümün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve kanuna uygun olduğu belirlendi.

Halkların Demokratik Partisinin (HDP), kanuna uygun olmayan bin 151 lira 5 kuruş gider karşılığı parti mal varlığının hazineye irat kaydedilmesine, hazineye irat kaydedilenler dışında kalan bölümün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve kanuna uygun olduğuna hükmedildi.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin kanuna uygun olmayan 2 bin 800 lira gider karşılığı parti mal varlığının hazineye irat kaydedilmesi kararlaştırıldı, hazineye irat kaydedilenler dışında kalan bölümün eldeki bilgilere, belgelere göre doğru, denk ve kanuna uygun olduğu tespit edildi.

Büyük Anadolu Diriliş Hareketi Partisinin, genel merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir-gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmemesi nedeniyle parti sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmeden Yüksek Mahkeme, partinin 2014 yılı kesin hesabında gösterilen ve belgelendirilmeyen 26 bin lira gelir, 26 bin lira gider olmak üzere toplam 52 bin lira karşılığı parti mal varlığının hazineye irat kaydedilmesini kararlaştırdı.

Doğuş ve Aydınlık Partisinin, Devrimci İşçi Partisinin, Özgürlük ve Dayanışma Partisinin, Büyük Birlik Partisinin, Vatan Partisinin, Hak ve Özgürlükler Partisinin, Demokratik Sol Partinin, 2014'e ilişkin kesin hesaplarının incelenmesi sonucunda bu partilerin gelir ve giderlerinin eldeki bilgilere, belgelere göre doğru, denk ve 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna hükmedildi.

Türkiye İşsizler ve Emekçiler Partisi ile Bağımsız Cumhuriyet Partisinin 2015 yılı kesin hesaplarının incelenmesi sonucunda ise her iki partinin de gelir ve giderlerinin eldeki bilgilere, belgelere göre doğru, denk ve 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğu belirlendi.

Öte yandan Türkiye Sosyalist İşçi Partisinin 2014 ve 2015 yılı kesin hesaplarının incelenmesi sonucunda da her iki yıla ait gelir ve giderlerin eldeki bilgilere, belgelere göre doğru, denk ve 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna hükmedildi
Anadolu Ajansı
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