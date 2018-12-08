Şevval Sam hastanelik oldu

İki gün önce halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan Şevval Sam'a, Influeanza teşhisi konuldu.

Şevval Sam'ın menajeri Harun Belenkoğlu, konuyla ilgili olarak, "Perşembe gecesi hastanelik oldu. Halsiz ve ateşi vardı. Influeanza A seviyesinde olduğu söylendi. Doktor, 'En geç pazartesi taburcu olacak' dedi. İyileşmesini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

INFLUENZA NEDİR?

İnfluenza, başlıca burun, boğaz, bronşlar ve bazen akciğerleri etkileyen, hafif veya ağır bir seyir gösterebilen, bulaşıcı viral bir hastalıktır. A, B, C olmak üzere 3 tip influenza virüsü vardır.