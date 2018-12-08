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Asteğmenlikte 12 aya devam edilecek

Yeni askerlik sisteminin belirlenmesi çalışmaları hızlandı. Çalışmalarda 9 ay yükümlü erlik, 12 ay asteğmenlik süreleri öne çıktı. Bedellinin ise ihtiyaç halinde otomatik olarak devreye girmesi planlanıyor. Mart ayına kadar şekillenmesi beklenen çalışmasıyla kangren haline gelen askerlikte yığılma sorunu çözülecek
08 Aralık 2018 12:11
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Asteğmenlikte 12 aya devam edilecek

Askerlik sistemine yönelik , Milli Savunma Bakanlığının, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile yaptığı çalışmalarda sona yaklaşıldı. Yeni askerlik sistemine ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi kAkar başkanlığında Milli Savunma Bakanlığı'nda önceki akşam toplatı yapıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanlıkları, bakan yardımcıları ve diğer yetkililerin katıldığı toplantıda, askerlik sürelerinin kısaltılması ve yeni askerlik sistemi ayrıntlılı bir şekilde görüşüldü. Çalışmaların birkaç ay içerisinde tamlanaraken geç mart ayında taslak düzenlemenin ortaya çıkması bekleniyor.

ASTEĞMENLİKTE 12 AYA DEVAM

Şu ana kadar yürütülen çalışmalarda, normal askerlik yükümlülüerri için 9 ay erlik süresi öne çıktı. Üniversite mezunları arasından ihtiçay durumuna göre belirlenenn asteğmenlikte ise sürenin 12 ay olarak konurması eğilimi ağırlık kazandı. Orduda profesyonelleşme kapsamında kısa ve uzun dönem askerlik süreleri yeniden belirlenecek. Ayrıca dövizli askerliği de kapsayacak şekilde temel eğitim şartını içeren bedelli askerliğin seçeneklere eklenmesi gündemde. Bedelli askerlik konusundaki uygulamanın ihtiyaç fazlası halinde otomatik devreye girmesi, askerlikte yığılma sorununu çözebileceği yöntemler arasında öne çıkıyor.

TECİL SÜRESİNE SINIRLAMA

Yine doktorlar, avukatlar gibi kamu görevlerine devam edenlerin temel eğitimlerini tamamlamak kaydıyla, erken terhis edilmelerine dair ilgili bakanlıkla yürütülen çalışmalar henüz netliğe kavuşturulamadı. Halen herhangi bir sınır bulunmayan üniversite mezunları ve eğitimlerine devam edenlerin de yaş ve tecil sürelerine sınırlama getirilmesi sağlık nedeniyle tecillere yönelik olası yeni düzenlemeler de yığılmaları önleyecek tedbirler içerisinde değerlendiriliyor.

YIĞILMA OLMAYACAK

Yeni askerlik sistemi çalışmalarında, askerlik uygulamalarının tek tipleştirilmesi ve bedelli askerlik taleplerini ortadan kaldıracak uygulamaların geliştirilmesi hedef. Bu doğrultuda kangren haline gelen askerlikte yığılma sorununu çözecek ve yeni yığılmalara yol açmayacak tedbirler üzerinde duruluyor. Yükümlülere askere gitmemeyi alışkanlık haline getirmelerini önleyecek olası teşvik ve tedbir mekanizmaları ayrıntılı olarak çalışılıyor. Yeni sistem ile birlikte ileri yaşta olmamakla birlikte askerlikle ilişiği hala devam eden yükümlüler vakasının da tamamen ortadan kaldırılması planlanıyor.

Kıymet Sezer
Yeni Şafak
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