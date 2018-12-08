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Mahir Ünal: Sanal ortamda da bir genel merkez kurduk

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Sanal ortamda da bir genel merkez kurduk. Şunu zihnimizde canlandıralım, şu anda yaşadığımız bir gerçeklik var, fiziki gerçeklik. Bir de sanal gerçeklik var. O yüzden şimdi gençlerin zihninde yakın ve uzak diye bir kavram yok. Dolayısıyla internet coğrafyasını çok iyi kavramak gerekiyor. Fiziki coğrafyada kurduğunuz bir sistemin aynısını internet coğrafyasında da kurmanız gerekiyor
08 Aralık 2018 13:01
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Mahir Ünal: Sanal ortamda da bir genel merkez kurduk

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yeni seçim döneminde sanal ortamda interaktif bir iletişim olacağını ve dijital bir kampanya sürdüreceklerini belirterek, "Biz 1,5 milyon teşkilat mensubumuzu internet ortamında birbiriyle konuşturabildiğimiz bir sosyal ağ oluşturduk." dedi.

Ünal, AK Parti İstanbul Tanıtım Medya Birim Başkanlığı tarafından düzenlenen "3 Kademe Eğitim Programı" etkinliğinde, bu tarz toplantıların önemine değindi.

Klasik kampanyalar döneminin kapandığını aktaran Ünal, "Yeni, farklı bir iletişim kampanya ve tanıtım sürecine giriyoruz, dijital dönüşümün bir sonucu olarak. O yüzden yaklaşık iki aydan beri toplantılarımız devam ediyor. İstanbul'da tanıtım medya başkanlarımız iyi bir kampanya süreci yürüttüğü takdirde biz hedefimize daha çabuk ulaşırız." diye konuştu.

Siyasetin bir yönetim ve organizasyon işi olduğunu vurgulayan Mahir Ünal, şöyle konuştu:

"Sorunları anlamak için dört temel unsura bakmak gerekir. Eğer beraber çalıştığımız insanlar ne yapacağını bilmiyorsa bu bir yönetim sorunudur. Nasıl yapacağını bilmiyorsa bu bir eğitim sorunudur. Yapma isteği yoksa bu bir motivasyon sorunudur. Bir şeyler yapmak istiyor fakat dirençle karşılaşıyorsa bu da bir sistem sorunudur. Demek ki dört sorundan bahsedebiliriz; yönetim, eğitim, motivasyon ve sistem sorunu. Bunları doğru tespit edip çözdüğünüz zaman Allah'ın izniyle önünüzde hiçbir engel olmaz. O yüzden bizim hem genel merkezimiz hem de tüm birimler, ne yapacağımızı çok iyi biliriz ve ne yapılması gerektiğini çok net biçimde ifade ederiz. Eğer bir eksiklik varsa da işte bu tarz toplantılar yaparız."

Ünal, bugünkü toplantıda siyasal metin hazırlama ve sosyal medya yönetimi konularını konuşacaklarını, yarın ise uzmanlar tarafından iletişim üzerine dersler verileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin genel merkezinde yapılan 128. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki "Gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini terk ediyoruz." açıklamasını hatırlatan Mahir Ünal, şöyle devam etti:

"Dedi ki, 'Sanal ortamda da bir genel merkez kur.' Evet, sanal ortamda da bir genel merkez kurduk. Şunu zihnimizde canlandıralım, şu anda yaşadığımız bir gerçeklik var, fiziki gerçeklik. Bir de sanal gerçeklik var. Artık iki farklı coğrafya var, fiziki coğrafya ve internet coğrafyası. İnternet coğrafyası çok geniş bir coğrafya. Fiziki coğrafya ile internet coğrafyasının temel farkı nedir? Fiziki coğrafyada yakın ve uzak vardır. Ama internet coğrafyasında yakın ve uzak kavramları yoktur. O yüzden şimdi gençlerin zihninde yakın ve uzak diye bir kavram yok. Dolayısıyla internet coğrafyasını çok iyi kavramak gerekiyor. Fiziki coğrafyada kurduğunuz bir sistemin aynısını internet coğrafyasında da kurmanız gerekiyor."

Ünal, bazı gazetecilerin kendisini aradığını ifade ederek, "İnternet ortamında, sanal ortamda genel merkez kurmuşsunuz, gelip ziyaret etmek isteriz.' dediler. Nasıl? Şimdi zihin fiziki coğrafyaya odaklanınca, sanal ortamda kurulan genel merkezi de fiziki bir yapı zannedebiliyor. İşte tam da farklılık bu. Değişimi iyi kavramak gerekiyor. Biz 1,5 milyon teşkilat mensubumuzu internet ortamında birbiriyle konuşturabildiğimiz bir sosyal ağ oluşturduk." diye konuştu.

Yeni seçim döneminde yapılacak kampanyanın diğer dönemlerden farklı olacağını anlatan Ünal, sanal ortamda interaktif bir iletişim olacağını ve dijital kampanya sürdüreceklerini söyledi.

Ünal, eskiden seçimin duygusu ve psikolojisinin belirlenerek öyle devam edildiğini ancak 2014'ten sonra bunun değiştiğini belirterek, "Artık gündem anlık, sosyal medyada gündem oluşuyor. Seçimin duygusu, atmosferi sosyal ağlar üzerinden oluşuyor ve sosyal ağlar üzerinden yönetiliyor." dedi.

Anadolu Ajansı
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