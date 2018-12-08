1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Elebaşı Gülen'den, ABD ve Kanada'ya göçün talimatı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ele başı Fetullah Gülen'in, örgüt üyelerine bulundukları ülkelerde her hangi bir işleri bulunmayanların ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerine gitmeleri yönünde talimat verdiği ve yaşam kılavuzu şeklinde kitapçık gönderdiği ortaya çıktı.
08 Aralık 2018 13:18
Yazdır
Elebaşı Gülen'den, ABD ve Kanada'ya göçün talimatı

İstihbarat kaynaklarından alınan bilgiye göre, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, örgüt elamanlarını belirli ülkelerde toplamaya çalıştığı belirlendi. Yapılan araştırmalarda silahlı terör örgütünün başı Gülen'in, Ekim ayı itibariyle örgüt mensuplarının yaşadığı ülkelerde herhangi bir işleri bulunmaması halinde ABD, Kanada veya Avrupa ülkelerine gidin talimatı verdiği ortaya çıktı.

Öte yandan Türkiye'nin yurt dışında da operasyonlar düzenlemesi nedeniyle, firari FETÖ'cülerin bulundukları ülkelerde fark edilmemeleri için de "Yaşam Kılavuzu" hazırlayıp ona göre hareket etmeleri istendiği ileri sürüldü.

ABD'de hazırlandığı öğrenilen kılavuz örgütün sözde üst düzey yetkilileri tarafından belirli ülkelere yerleşen ailelere dağıtıldığı belirlendi.

ABD'de olan örgüt üyeleri için ise geçtiğimiz hafta "Amerika Birleşik Devletlerinde Yaşam ile İlgili Faydalı Bilgiler Kılavuzu" hazırlayıp ülkeye gelenlere vermeye başladıkları ortaya çıktı. Söz konusu kılavuzda ABD tarihi, kültürü ve ABD'deki adetler hakkında genel açıklamaların yanı sıra, telefon, bankacılık,araç kiralama, satın alma gibi konularda bilgilere de yer verildiği alınan bilgiler arasında yer aldı.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 5,238 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yalova'da FETÖ operasyonunda 10 zanlıdan biri tutuklandı
08 Aralık 2018 14:36		 Malatya'da FETÖ operasyonunda 9 zanlıdan 2'si tutuklandı
08 Aralık 2018 14:30
Hakkari'de PKK'dan gözaltına alınan 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
08 Aralık 2018 13:09		 Tekirdağ'da FETÖ'den bir kişi gözaltına alındı
08 Aralık 2018 12:20
Aranan FETÖ zanlılarında peruk ve takma sakal çıktı
08 Aralık 2018 11:25		 4 ilde FETÖ'nün hücre evine baskın: 4 gözaltı
08 Aralık 2018 10:59
'Cennet listesinde' yer alan 60 şüpheliden 47'si tutuklandı
08 Aralık 2018 10:50		 Van'da PKK'ya usulsüz ihale aktaran 4 kişi tutuklandı
08 Aralık 2018 10:38
Rüya bitti motivasyon sırası ahirette
08 Aralık 2018 08:05		 Van'daki terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
08 Aralık 2018 01:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Dergi aboneliğine dair OHAL Komisyonu kararı
Emekliye intibak düzenlemesi
Mesleğe göre askerlik
Yargıtay: Evli kişiyle birlikte olandan tazminat istenemez
Kazada ölen vali yardımcısı bir hafta önce evlenmişti
Asteğmenlikte 12 aya devam edilecek
Tandır'a düşen küçük kız hayatını kaybetti
FETÖ tutuklusu damadını ziyaretten dönen İmam ve 3 kişi kazada öldü
İstanbul'da 2, Ankara'da 3 ilçe MHP'ye
'Ev alma' sözüne vatandaşlık verilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zeki müren 2
07.12.2018 anadolu efes vs real madrid maçı 1
zorunda mıyım 1
ontolojik ahlak 1
su üstünde taş sektirmek 1
dünya ahiret bacım 1
fethullah gülen darbe planlayabilecek biri değil 1
gelinim yatakta 1
herkese benden çay 2
antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 4
SON İLANLAR
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam