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Tandır'a düşen küçük kız hayatını kaybetti

Iğdır'da merkeze bağlı Halfeli beldesinde tandıra düşen Elfanur Kılıç, hayatını kaybetti
08 Aralık 2018 13:33
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Tandır'a düşen küçük kız hayatını kaybetti

Iğdır Halfeli beldesindeki yaşayan Kılıç ailesinin kızları Elfanur Kılıç(3), dün annesinin ekmek pişirdiği tandıra düştü. Olay sırasında yalnız olan Elfanur'un çığlıkları üzerine aile, yardıma koştu.

Tandırdan ağır yaralı olarak çıkarılan Eflanur Kılıç, çağrılan ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak minik Eflanur, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Acı haberi öğrenen aile gözyaşlarını tutamadı.
DHA
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