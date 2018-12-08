|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Tandır'a düşen küçük kız hayatını kaybetti
Iğdır'da merkeze bağlı Halfeli beldesinde tandıra düşen Elfanur Kılıç, hayatını kaybetti
Iğdır Halfeli beldesindeki yaşayan Kılıç ailesinin kızları Elfanur Kılıç(3), dün annesinin ekmek pişirdiği tandıra düştü. Olay sırasında yalnız olan Elfanur'un çığlıkları üzerine aile, yardıma koştu.
Tandırdan ağır yaralı olarak çıkarılan Eflanur Kılıç, çağrılan ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak minik Eflanur, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Acı haberi öğrenen aile gözyaşlarını tutamadı.
Bu haber 24,970 defa okundu. 12 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI