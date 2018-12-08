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Otopside ortaya çıktı: Karı kocayı demir sopayla vurarak öldürmüşler

İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'ndeki marketlerinde cansız bedenleri bulunan Hasan Hüseyin Özkan ve eşi Şenay Özkan çiftinin, tabancayla ateş edilerek değil, başlarına demir çubukla vurularak öldürüldüğü belirlendi
08 Aralık 2018 13:35
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Otopside ortaya çıktı: Karı kocayı demir sopayla vurarak öldürmüşler

İzmir Selçuk ilçesi Çamlık Mahallesi Selçuk- Ortaklar yolu üzerinde, 24 saat açık olan marketi işleten Hasan Hüseyin (55) ve 24 yıllık eşi Şenay Özkan(54) , geçen perşembe günü saat 02.00 sıralarında, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce öldürüldü. Olay, markete alışveriş için gelen bir müşterinin Özkan çiftinin cansız bedenlerini görüp, jandarmaya ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı. Özkan çiftini öldüren kişi ya da kişilerin, marketten bir şey almadıkları saptandı.

Jandarma ekipleri, çiftin iş yerindeki incelemelerinin ardından, yakındaki akaryakıt istasyonu ve başka market başta olmak üzere yol üzerindeki dükkanların güvenlik kamerası kayıtlarından kopya aldı. Yapılan incelemelerden henüz bir sonuç elde edilemedi. Yaklaşık 15 gün önce zeytinliklerinin kundaklandığı belirlenen çiftin yanında çalışan bir kişi ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olay anında markette olmayan çalışan, öncesinde şüpheli durum yaşamadıklarını, kimseyle sorunlarının da bulunmadığını söyledi. Market çalışanı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Jandarma ayrıca çiftin hem telefon görüşme kayıtlarını hem de banka hesap hareketlerini incelemeye aldı. Çiftin kimlerle ne gibi bağlantılarının bulunduğunun çözülmeye çalışıldığı kaydedildi. Özkan çiftinin yakınları ise önceden bildikleri olumsuz bir olay olmadığını, karı-kocanın kimseyle sorununun bulunmadığını söyledi.

DEMİR ÇUBUKLA VURARAK ÖLDÜRMÜŞLER

Hasan Hüseyin Özkan ve eşi Şenay Özkan'ın cansız bedenleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrası Selçuk'ta toprağa verildi. İlk incelemede tabancayla başlarına ateş edildiği değerlendirilen Özkan çiftinin, yapılan otopside ise başlarına demir çubuk olduğu tahmin edilen sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
DHA
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