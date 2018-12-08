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ÖSYM'den Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavına gireceklere hatırlatma
9 Aralık 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi(DHBT) Adaylarımıza Hatırlatma
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sosyal medya hesabından yarın ki sınava gidecek adaylara uyarıda bulundu.
ÖSYM yapmış oluduğu uyarıda: 9 Aralık 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi(DHBT) Adaylarımıza Hatırlatma başlığıyla duyurdu.
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