Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği tarafından 6-7 Aralık tarihinde TED Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen 4. Sağlık Ekonomisi Kongresi, kamu, akademi ve özel sektörün katılımıyla düzenlendi.

Kongrede cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminde ülkemizi bekleyen yeni sağlık politikaları değerlendirildi. Özellikle 2023 hedeflerinden olan yerli ve milli ilaç hedeflerine vurgu yapıldı.

Hedef 8 Milyar Dolar Değil 1.5 Trilyon Olmalı!

SEPD Başkanı Dr. Güvenç Koçkaya, "Yerli ve milli ilaç hedeflerinin gerçekleşebilmesi için yerli markalarımızla hareket etmemiz gerekiyor. Bunu yaparken de Türkiye ilaç pazarı yani 8 milyar dolarlık pazarı değil, 1.5 trilyon dolarlık dünya pazarını hedeflemek şart. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle karar verme sürecinin hızlanacak olması gelecek için umut verici. Özellikle Sağlık ve Gıda Kurulunun hem insan kaynağı hem de sağlık bütçelerinin etkili yönetiminde kanıta dayalı politikalar geliştireceği söylenebilir." dedi.

1 milyon Sağlık Çalışanına ihtiyaç var!

Dr. Güvenç Koçkaya şöyle konuştu; "OECD ülkelerine karşılaştırıldığında yalnızca sağlık harcamalarının yetersizliği değil çoğu zamanda geri planda kalan ancak pratikte oldukça önemli olan sağlık çalışanları sayısının ve dağılımının planlanması ve arttırılması gerekir."

Dr. Güvenç Koçkaya, şuanda ülkemizde toplam sağlık çalışan sayısının 1 milyon olduğunu belirterek en az 1 milyon sağlık çalışana daha ihtiyaç olduğunu vurguladı. 2070 yılına kadar aldığımız göç dışında toplam nüfusumuzun 100 milyona ulaşacağının öngörüldüğünü belirten Koçkaya, mevcut sağlık çalışanı kapasitesinin bunu karşılayamayacağını belirtti. Bunlara ek olarak Sağlıkta Dönüşüm projesi ile artan sağlık bütçelerinin GSYİH'nin yüzde %9 oranında sağlığa ayıran OECD ülkelerinin seviyesine gelmesi noktasında hala yapılacak işler olduğu belirtildi.

Koçkaya, Sağlık Bakanlığından katılan yetkililerde sağlık teknolojileri değerlendirme süreçlerinin kanıta dayalı tıp üzerine odaklandığını, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliğinin ilgili kuruluşları ile ortaklaşa projelerin yürüdüğünü ve özellikle bazı projelerde Türkiye nin çözüm ortağı olduğunu belirtti.

SEPD Başkan yardımcısı ve Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Çalışkan "Dünya Piyasasında var olabilmek için yenilikçi ürünler geliştirmeli ve üretim maliyetlerini optimize etmeliyiz. Bunun için yeterli kaynak ayrılması, sürekliliğinin sağlanması ve öncelikli alanların belirlenmesi gerekli." dedi.

Kongrede sağlık-teknoloji değerlendirmesi, klinik rehberlerin uygulanması ve bunların ekonomik etkileri değerlendirildi. Savunma sanayisinin yaptığı başarının sağlık alanında da yapılabileceğini belirten kongrede sağlık sektöründeki insan gücünün artması ve sağlık alanlarında yatırım yapılması gerektiği vurgulandı.