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Kaza yapan kadın öğretmen hayatını kaybetti
Konya'nın Karapınar ilçesinde, refüjdeki ağaca çarpan otomobilin kadın sürücüsü hayatını kaybetti
Fatma Türkmen (34) idaresindeki 01 TS 700 plakalı otomobil, Gaziosmanpaşa Mahallesi ilçe girişindeki kavşakta refüjdeki ağaca çarptı.
Kazada, Türkmen olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cenazesi Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürülen Türkmen'in, Karapınar 75'inci Yıl İlkokulunda öğretmen olduğu öğrenildi.
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