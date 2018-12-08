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Öldürülen Zabıta müdürü ve Zabıta komiseri toprağa verildi

Adana'da Çukurova Belediyesinde, zabıta memurunun silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren, Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ile Zabıta Komiseri Habil Aykan, son yolculuğuna uğurlandı.
08 Aralık 2018 15:03
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Öldürülen Zabıta müdürü ve Zabıta komiseri toprağa verildi

Adana'da Çukurova Belediyesinde, zabıta memurunun silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren, Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ile Zabıta Komiseri Habil Aykan, son yolculuğuna uğurlandı.

Zabıta memuru A.A'nın dün akşam saatlerinde belediye binasındaki silahlı saldırısında yaralanan ve kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden Aydoğdu (51) ve Aykan'ın (52) cenazeleri, yakınlarınca Adana Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındıktan sonra kentteki evlerine götürülerek helallik alındı.

Daha sonra Aydoğdu'nun naaşı, Kabasakal Mezarlığına götürüldü, Aykan'ın naaşı ise cenaze aracıyla tören için Çukurova Belediyesi önüne getirildi.

Burada, Aydoğdu ve Aykan'ın öz geçmişleri okunduktan sonra söz alan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, konuşmanın zor olduğu bir anı yaşadıklarını söyledi.

Hayatını kaybeden Aydoğdu ve Aykan'ı "pırıl pırıl ve mücevher gibi insanlardı" diye tanımlayan Çetin, "Cengiz Aydoğdu şerefiyle, onuruyla 25 yıldan uzun süre devlete son rütbesi emniyet müdürü olarak hizmet etmiş ve daha sonra bizimle birlikte, belediyemizde ekip arkadaşımız olarak yine şerefiyle ve onuruyla hizmet etmeye çalışan, ilke sahibi çok düzgün bir insandı." ifadesini kullandı.

Çetin, Aydoğdu'nun yıllarca kritik görevlerde bulunduğunun altını çizerek, "Cengiz Aydoğdu müdürümüz burada yapılan adice ve alçakça bir saldırının kurbanı oldu." dedi.

Hayatını kaybeden Aykan'ın da değerli bir mesai arkadaşı olduğunu ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Burada gerçek anlamda acımızı tarif edecek hiçbir kelime yok. Sabırlı olmak zorundayız. Kederli ailesi ve arkadaşlarının yanında olmak zorundayız. Hepinizin, tüm dostlarının, mesai arkadaşlarının, ailesinin ve sevenlerinin her zaman yanında olacağım. Bundan en ufak bir şüpheniz olmasın, ama gerçekten tarifi imkansız üzüntüler içerisindeyiz. Keşke böyle olmasaydı, keşke bu kadar basit bir olay neticesinde bu iki şerefli ve onurlu insan hayatını kaybetmeseydi. Ama bir yerden sonra söz de tükeniyor, söyleyecek bir şey kalmıyor."

Törene, Aykan'ın eşi Sibel ile kızları Elif ve Aysu, bazı milletvekilleri, zabıta memurları ve belediye çalışanları katıldı.

Daha sonra Aykan'ın naaşı, defnedilmek üzere Yumurtalık ilçesindeki Yeşilköy Mezarlığına gönderildi.

- Emniyet müdürleri cenazede

Ailesinin isteği üzerine belediyedeki törene getirilmeyen emekli emniyet müdürü olan Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu'nun naaşı ise Kabasakal Mezarlığına götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazına, Aydoğdu'nun ailesi ve yakınları ile emniyetten devre arkadaşları, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ile mesai arkadaşları katıldı.

Aydoğdu'nun cenazesi, daha sonra toprağa verildi.

Çukurova Belediyesinde, dün akşam saatlerinde zabıta memurunun silahlı saldırısı sonucu Aydoğdu ve Aykan ile Zabıta Amiri Kenan Özdemir yaralanmış, Aydoğdu ile Aykan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Saldırının ardından dışarı çıkıp başına silah dayayan şüpheli A.A, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alınmıştı.


Çukurova Belediyesi'nde dehşet kamerada
Anadolu Ajansı
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