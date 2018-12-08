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Gümüşhane'de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
Gümüşhane'de, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.
Gümüşhane'de, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.
Şehir merkezinde aralıklarla yağan karın ardından kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Kent merkezinin zirvelerinin karlı görüntüsüne kentin eski yerleşim yeri olan tarihi Süleymaniye Mahallesi'ndeki mimari ve inanç farklılığını ortaya koyan yapıların karlı görüntüleri de eşlik etti.
Öte yandan, İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre kentte kapalı köy yolu bulunmuyor.
Kar yağışının sürdüğü Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana Dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun Dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk Dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün Dağı ve Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan Dağı geçitlerinde ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmıyor.
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