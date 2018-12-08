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Erdoğan'ın makam aracındaki görüntüleri paylaşıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait görüntüler yayınladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait görüntüler yayınladı.
Görüntülerde vatandaşlardan gelen mektubun sahibini arayan Erdoğan, Aylin isimli bir vatandaşla da telefonda konuşurken 'ya bu Oflular bir alem ya' dediği duyuluyor.
Erdoğan'ın makam aracında çalan Muazzez Ersoy'un seslendirdiği 'Albümdeki Resimler' parçası dikkati çekiyor.
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