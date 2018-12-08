'Müteahhitlik belgesini standarda bağlayacağız'

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, "Müteahhitlik belgesini bir standarda bağlayacağız. 'Teminat mektubu, ciro, iş bitirme belgeleri ve tamamlama sigortası' diye bir şey çıkaracağız. Gerekli güvenlik ve yapım şartlarını bu yasalara bağladığımızda inşallah böyle bir sorunumuz kalmayacak." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Mardin'de bir otelde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nce (MÜSİAD) düzenlenen "İnşaat Sektöründeki Güncel Sorunlara Çözüm Önerileri Paneli"nde yaptığı konuşmada, sektördeki sorunun fazla müteahhitlerden kaynaklandığına ilişkin teşhisin yanlış olduğunu belirtti.

Sorunun müteahhitlerin fazlalığından değil, çok konut üretilmesinden kaynaklandığını aktaran Demirtaş, "Bir çarşıda aynı sektörde aynı işi yapan çok dükkan olur. Çok olmasından belki cirolarında azalma olabilir ama merkez olur, kalite artar, rekabet olur. Dolayısı ile teşhisi tam koymazsak, çözümünde de tam gerçek çözümü de bulamayız." ifadelerini kullandı.

- "Müteahhit sayısı açısından korkulacak bir şey yok"

Demirtaş, en kolay yapılacak işlerin başında müteahhitliğin geldiğini, il müdürlüklerinden bir belge alarak bu işin yapıldığını vurgulayarak, "Şimdi müteahhitlik belgesini bir standarda bağlayacağız. 'Teminat mektubu, ciro, iş bitirme belgeleri ve tamamlama sigortası' diye bir şey çıkaracağız. Yani bir müteahhit firma, hak sahibiyle anlaşma yaptığında veya ruhsata müracaat etiğinde bu işi hangi sermayeyle yapacağını ve o sermayeyi sigortalandığını ispat edecek, ruhsatını öyle alacak." diye konuştu.

Bir binanın yapımı için yaklaşık 2 bin 500 farklı ürün kullanıldığını aktaran Demirtaş, "Bunların her birinin işini yapan ayrı ayrı şirketler var. Biz 390 bin müteahhit diye saydığımızda bunları da sayıyoruz. Yani müteahhit sayısı açısından korkulacak bir şey yok. Gerekli güvenlik ve yapım şartlarını bu yasalara bağladığımızda böyle bir sorunumuz kalmayacak." değerlendirmesini yaptı.

- "Belediye hizmetleri bile yapılmıyordu"

Vali Mustafa Yaman da başarılı operasyonlar sayesinde bölgede güvenlik sıkıntısının kalmadığını belirterek, bu sayede kentte turizm hareketliliği yaşandığını ifade etti.

Belediyelere görevlendirme yapılmadan önce belediyecilik hizmetlerinde büyük sıkıntı görüldüğünü vurgulayan Yaman, şunları söyledi:

"Sektör sıkıntılıyken özellikle bölgede kayyum belediyeler sayesinde sektörde bir canlanma oluşturuldu. O canlanmayla da şehirde çok hizmet ve yatırım yapılmaya çalışılıyor. Kamuoyunda hep Olağanüstü hal deniliyor. Biz aslında olağan belediyecilik yapıyoruz. Çünkü OHAL belediyeciliği bizden önceki dönemde yaşandı. HDP'li belediyeler hiçbir şey yapmayarak gösterdi. Buraları görseydiniz, her taraf çöptü. Normal belediye hizmetleri bile yapılmıyordu."

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Ali Reis Topçu da sektörde yaşanan sıkıntılara değindi.

MÜSİAD İnşaat Sektör Kurulu Başkanı Reha Yeltekin de müteahhit sayısının çok olduğunu belirterek, "Çok fazla müteahhidiz, çok fazlayız. Matematik yalan söylemez. Ya bir sistem birilerini eleyecek ya da yurt dışına açılacağız." dedi.