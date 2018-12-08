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Armut ağacı aralık ayında da meyve veriyor

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, her yıl ikinci kez aralık ayında meyve veren armut ağacı görenleri şaşırtıyor
08 Aralık 2018 15:16
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Armut ağacı aralık ayında da meyve veriyor

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, Mehmet Cinkara'ya ait tesisin bahçesindeki armut ağacı, her yıl aralık ayında da meyve veriyor.

İlçeye bağlı Arıklar Mahallesi'ndeki bir tesisinin bahçesinde bulunan armut ağacının, her yıl aralık ayında da meyve vermesi görenleri şaşırtıyor.

İşletme sahibi Mehmet Cinkara, 15 yıl önce diktiği armut ağacının yılda iki defa meyve verdiğini belirtti.

Bahçede bulunan "Santa Maria" cinsi armut ağacının çeyrek asırdır her aralık ayında ikinci meyvesini verdiğine dikkati çeken Cinkara, ''Armut ağacı, ekim-kasım ayı gibi ikinci defa çiçek açıyor. Ağaç yapraklarının dökülmesiyle birlikte de bu şekilde meyveler ortaya çıkıyor ve yenecek duruma geliyor." dedi.

Aralık ayında yetişen armutların yenecek durumu geldiğine kimsenin inanmadığına dikkati çeken Cinkara, bu nedenle müşterilerin gelip fotoğrafını çektiği armutlardan isteyenin de koparıp yediğini belirtti.

Cinkara, ağacın aralık ayında da meyve vermesinin, yaz ayındaki meyveleri etkilemediğini, bu mevsimde de güzel armutlar yetiştiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
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